Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

ЛНЗ — Верес 1:0
Гол: Хобленко, 49

ЛНЗ: Є. Кучеренко — Норенков, Муравський, Саліху, Стасюк — Тілль (Ейнел, 70), Бар (Рибалка, 86), Яшарі — Наумець (С. Шестаков, 62), Хобленко (Прядун, 86), Г. Пасіч.

Верес: Когут — Балан, Курко, Вовченко, Шевченко (М. Шестаков, 82) — О. Кучеренко, Кухарук (Кльоц, 73) — Морозко (Шарай, 65), Яго, Шастал (Дахновський, 73) — Мрвальєвич (Гайдучик, 65).

Попередження: Кухарук.