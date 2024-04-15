Україна
15 квітня 2024, 18:16
ЛНЗ у важкому матчі мінімально переграв Верес
Команда Олега Дулуба відкинула подалі від себе переслідувачів із зони перехідних матчів.
ЛНЗ — Верес, фото УПЛ
15 квітня 2024, 18:16
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
ЛНЗ — Верес 1:0
Гол: Хобленко, 49
ЛНЗ: Є. Кучеренко — Норенков, Муравський, Саліху, Стасюк — Тілль (Ейнел, 70), Бар (Рибалка, 86), Яшарі — Наумець (С. Шестаков, 62), Хобленко (Прядун, 86), Г. Пасіч.
Верес: Когут — Балан, Курко, Вовченко, Шевченко (М. Шестаков, 82) — О. Кучеренко, Кухарук (Кльоц, 73) — Морозко (Шарай, 65), Яго, Шастал (Дахновський, 73) — Мрвальєвич (Гайдучик, 65).
Попередження: Кухарук.