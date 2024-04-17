Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 16-го туру чемпіонату України, який відбудеться 17 квiтня та розпочнеться о 15:30.

У рамках 16-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Минаєм та Динамо, яке пройде на домашньому стадіоні других.

МИНАЙ — ДИНАМО

Середа, 17 квiтня, о 15:30. Стадіон Динамо ім. В. Лобановського (Київ). Пряма трансляція на УПЛ.ТБ

Матч, який має показати, чи Динамо може перемагати впевнено, на чистих скілах вирішуючи прохідні матчі.

Анонс закінчується статистикою очних зустрічей, яка демонструє, що кияни виграли в Минаї п'ять останніх ігор. Наперед доповню: динамівці виграли у команди зі словацького кордону усі ігри, яких набралося вже дев'ять. Почали перетинатися вони раніше, ніж можна в першу хвилину подумати: у 2018 та 2020 роках кияни їздили на словацький кордон грати матчі Кубка. Іронічно, що перший м'яч в історії протистояння забив Минай: відомий бомбардир нижчих ліг Роберт Гегедош, котрий зараз підкорює чемпіонат Ісландії, допоміг своїй команді виграти перший тайм.

Але після цього Мінай пропустив від Динамо 22 м'ячі – і забив лише один. Кияни обіграють скромного аутсайдера постійно – і це навряд чи когось дивує, якщо прикинути масштаб прірви у бюджетах, розвитку академій та все інше, що можна абстрактно назвати рівнем клубу. Питання, наскільки легко ці перемоги даються Динамо – і тут вже можливі варіанти.

За Хацкевича Динамо, повторюся, примудрилося програти Минаю перший тайм і лише потім оформило камбек – 4:1. За Михайличенка два голи з усіх своїх трьох (!) у динамівській формі провів на словацькому кордоні Дуелунд – і ці голи так і залишилися єдиними в матчі. При Луческу можна за одними результатами спостерігати, як слабшала атакуюча міць команди: 4:0, 3:0, 2:0 (але з обома голами до перерви), 2:0 (але з другим голом на 96-й), 1:0... Потім, ще за нього ж, були 2:0 і 4:1 – але яким же нервовим був останній матч! Спочатку пропустили, потім за рахунком 2:1 залишилися в меншості – і тільки після вилучення ще й у Миная (причому видалення воротаря) довели справу до розгрому.

Шовковський та компанія і так багато нервів втратили за останній тиждень. Спочатку осічка з ЛНЗ, потім видалення Волошина в Олександрії, через яке перемога далася дуже важкою працею – і необхідність у найближчі п'ять днів зіграти ще два матчі. Минай чудово розпочав рік, але навіть з Оболонню виглядав дуже слабо – ось і подивимося, що покаже позиційна атака киян на тлі канонічного “автобуса”.

А ще чекаємо, що покаже Ярмоленко. Вилучення Волошина фактично зробило його безальтернативним варіантом на правий фланг – хоча, звичайно, гравець таких якостей і такого статусу грає, просто коли хоче і може. Подивимося і на нього, і на те, як оборона Миная пробуватиме з ним впоратися.