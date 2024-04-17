Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 15-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та київська Оболонь.

Олександрія та київська Оболонь зіграють поміж собою на Ніці в перенесеному матчі п'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Руслан Ротань, після поразки від київського Динамо (1:0), залучив до стартового складу Кампуша до центру оборони, тоді як Михайленко повернеться до центрального трикутника.

Валерій Іващенко, на тлі нічиєї проти закарпатського Миная (1:1), використав із перших хвилин Федорівського в рамці воріт, тоді як Лук'янчук повернувся до трійки центральних захисників, а Мороз — до трійки в центрі поля. У атаці гратимуть Вишневський та Тарануха.

Олександрія: Єрмаков — Копина, Логінов, Кампуш, Мартинюк — Калюжний, Михайленко, Ковалець — Калітвінцев, Кулаков, Шулянський.

Запасні: Шевченко, Долгий, Кравченко, Сігеєв, Білошевський, Бєляєв, Скорко, Беззера, Смирний, Костишин, Шостак, Погорілий.



Оболонь: Федорівський — Нагієв, Приймак, Дубко, Лук’янчук, Осман — Черненко, Мороз, Груша — Вишневський, Тарануха.

Запасні: Кичак, Марченко, Карась, Прокопенко, Вовкун, Чернов, Косовський, Запорожець, Суханов, Краснопір.



Гра Олександрія — Оболонь почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.