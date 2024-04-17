Україна

Молодий плеймейкер пов'язав майбутнє з полтавцями на наступні чотири роки.

Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила про продовження співпраці за своїм молодим атакуючим півзахисником Іваном Нестеренком.

20-річний українець підписав із полтавським клубом новий контракт, який буде розраховано на наступні чотири роки.

Іван Нестеренко є вихованцем запорізького футболу, а до Полтави, як зазначає пресслужба Ворскли, він перебрався чотири роки тому.

У поточному сезоні УПЛ молодий креативний півзахисник провів за Ворсклу 22 матчі (1081 хвилину), в яких забив 2 голи.

Також у цій кампанії Іван зіграв 50 хвилин у двох матчах кваліфікації Ліги конференцій проти Діли та 169 хвилин у двох поєдинках Кубка України, відзначившись одним голом у ворота Металіста 1925.