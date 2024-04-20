Україна

Півзахисник Вересу прокоментував прийдешній матч проти Дніпра-1.

Рівненський Верес у двадцять п’ятому турі української Прем’єр-ліги проведе домашній матч проти дніпровського Дніпра-1.

За кілька днів до протистояння півзахисник "червоно-чорних" Євген Банада прокоментував підготовку власної команди.

"Під час благодійного матчу в німецькому Ессені відчув дискомфорт. Пізніше лікарі діагностували надрив задньої поверхні стегна.

Зараз почуваюсь уже добре, повністю відновився після ушкодження. Утім, відчуваю, що поки не готовий на всі сто відсотків. Тільки вливаюсь до тренувального процесу.

Після поразки у Черкасах уся команда була засмучена. Але зараз дуже потрібно забути про ту невдачу і максимально налаштуватися на домашній матч з Дніпром-1.

Готуємося до хорошої гри із сильним суперником. У складі Дніпра-1 багато індивідуально сильних та кваліфікованих футболістів. Тому, буде непросто.

Щодо принциповості — так, я народився у Нікополі на Дніпропетровщині. Але не вважаю Дніпро-1 принциповим суперником. Слідкую за матчами дніпрян — як і за рештою команд у чемпіонаті", — заявив український виконавець.

Матч Верес — Дніпро-1 відбудеться 21 квітня, о 13:00.