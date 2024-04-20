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Форвард Кривбасу прокоментував прийдешній матч проти Чорноморця.

Криворізький Кривбас у двадцять п’ятому турі української Прем’єр-ліги гостюватиме в одеського Чорноморця.

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Напередодні гри нападник "червоно-білих" Даніель Соса прокоментував підготовку власної команди.

"Після двох нічиїх поспіль ми набагато більше вмотивовані на гру проти Чорноморця. Ми налаштовані тільки на три очки, адже перед цим, на жаль, загубили вже чотири.

Проте прагнемо повернутись до лідируючої групи, тому ми готові працювати на двісті відсотків, щоб взяти три очки в Одесі.

Звичайно, ми пам’ятаємо гру першого кола на власному полі. Щоправда, я тоді не грав у тому матчі, але дивився гру та вболівав за хлопців. Вони грали дуже добре. І я вважаю, що цієї суботи ми зможемо знову докласти максимум зусиль задля позитивного результату.

На мою думку, Чорноморець — це гідний суперник, хороший колектив. Але, як я вже сказав, ми готові до цієї битви. Я вірю в нашу команду, в нашого головного тренера, його стратегію та задуми. І я вірю, що цієї суботи ми зможемо подарувати гарні емоції нашим вболівальникам", — заявив ніґерійський виконавець.

Матч Чорноморець — Кривбас відбудеться 20 квітня, о 15:30.