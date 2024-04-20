Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та ковалівський Колос.

Полтавська Ворскла та ковалівський Колос зіграють у рамках двадцять п'ятого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Ворскла ім. О. Бутовського.

Сергій Долганський, після поразки від донецького Шахтаря (0:1), залучив до стартового складу Нестеренка в опорній зоні, тоді як Ковталюк очолить атаку.

Ярослав Вишняк, на тлі поразки від житомирського Полісся (0:1), використав із перших хвилин Мілька в опорній зоні, тоді як Безбородько гратиме на вістрі нападу.

Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Хрипчук, Якубу — Нестеренко, Сіссоко — Кане, Челядін, Мякушко — Ковталюк.

Запасні: Домолега, Єрмолов, Галас, Бацула, Глущенко, Корнієнко, Амількар, Толі, Рамірес, Островський.



Колос: Фесюн — Ємець, Бондаренко, Бурда, Чорноморець — Мілько — Ільїн, Демченко, Оріховський, Топалов — Безбородько.

Запасні: Горох, Мисак, Кукош, Гончаренко, Дорош, Велетень, Салабай, Паулаускас.



Гра Ворскла — Колос почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.