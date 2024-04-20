Україна

Команда Юрія Вернидуба поступилась у першому таймі, але після перерви вкупі з повітряною тривогою переломила хід протистояння.

Настав час переходити до вирішального етапу розіграшу української Прем’єр-ліги й відповідно до двадцять п’ятого туру національної першості. Ще кілька тижнів, і все остаточно буде вирішено для кожної з команд, проте певні колективи вже зараз могли отримати невтішні передбачення щодо власного майбутнього.

Наприклад, криворізький Кривбас. Команда Юрія Вернидуба гостьовим матчем на полі одеського Чорноморця розпочинала звітній ігровий день у нашому чемпіонаті. І приїхали "червоно-білі" на південь країни з дуже невтішною серією за плечима в контексті боротьби за чемпіонський титул. Дві нічиї поспіль, проти Ворскли та Руху, — київське Динамо вже обігнало Кривбас, тож будь-який наступний невдалий виступ міг лише погіршити становище криворіжців.

Похмуре небо було над Одесою цього дня, тому навіть погода вказувала нам на те, що на полі має бути виключно запекла боротьба й нічого більше. Воно так і було насправді — поступитись бажаючих не виникло, тому Чорноморець намагався в’язати гру Кривбасу, а гості тим часом намагались щось вигадати в атаці. Але так було не завжди, бо в команди Романа Григорчука цього дня був якийсь особливий контратакувальний настрій.

"Моряки" дуже солідно вибігали вперед великими групами гравців за найменшої нагоди й це було те, із чим "червоно-білі" не могли впоратись, бо й самі були змушені оточувати чужий штрафний у пошуках м’яча. Але Кривбас за фактом лише двічі непогано пробив здалеку з перший тайм, і Хомченовський під час другої спроби був дійсно близьким до гола, але Варакута витягнув із лівого кута власних воріт.

А потім, коли тривала вже 44 хвилина зустрічі, Чорноморець знову сходив у контрнаступ і забив. Навіс із лівого флангу від Авагімяна в центрі штрафного зупинив Брагару, і поки він готував той удар під ліву стійку, ми вже думали піти на перерву, але Максим таки влучив. До речі, на перерву ми поспішали не дарма, бо тільки-но пролунав свисток арбітра, як одразу ввімкнулась тривога. Надцятий рад за цей день у Одесі.

На цей раз небезпека не була тривалою, бо ППО спрацювало на відмінно, тому менш ніж за 30 хвилин ми знову опинились у вирі подій. І недарма з подвійної заміни стартував у другому таймі Вернидуб, бо його команда одразу ж і забила. Центр захисту в Чорноморця в цьому сезоні — це щось. Про це точно знав Хомченовський, коли вирізав через цю зону передачу на хід Кузику, після чого той мав просто не влучити у ворота й поцілити у ворота при цьому.

І оскільки гості одразу набрали необхідний темп в атаці, то в подальшому їм нічого не вартувало повністю перехопити контроль над грою. Чорноморець проти цього просто нічого не міг заподіяти, тож відбивався навмання й у підсумку пропустив удруге посеред тайму.

Тут найбільш цікавим було те, як Кривбас проігнорував падіння Гучека в центрі штрафного після жорсткого стику з Бізіманою й дограв до кінця епізод із подачею з правого флангу від Задераки на Бандейру на ближню стійку. Десь ми таке вже бачили, не пригадуєте?

Після цього Вернидуб просто погасив темп цієї зустрічі ротацією, а команда Григорчука хоч і намагалась щось заподіяти в атаці, але отой удар через себе від Салюка в центрі чужого штрафного на останніх секундах компенсованого часу був єдиним цікавим моментом. Сил у одеситів вистачило лише на тайм.

У наступному турі одеський Чорноморець зіграє в гостях у закарпатського Миная, тоді як криворізький Кривбас прийматиме харківський Металіст 1925.Чорноморець —1:2Брагару, 44 — Луньов, 47, Бандейра, 72Варакута — Путря, Салюк, Гучек (Ієде, 80), Єрмаков — Альваренга (О. Кузик, 80), Васильєв (Огіря, 50), Брагару — Бадібанга (Голуб, 90), Авагімян, Штогрін.Маханьков — Бандейра (По, 90), Сантіні, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Хомченовський — Д. Кузик (Понєдєльнік 82), Луньов (Твердохліб, 76), Соса (Микитишин, 46) — Кожушко (Задерака, 46).Попередження: Васильєв, Авагімян, Єрмаков, Огіря — Луньов, По