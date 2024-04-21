Україна

Артем в повному порядку.

В рамках 32-го туру іспанської Ла Ліги каталонська Жирона розбила Кадіс (4:1), не без допомоги українського нападника команди Артема Довбика, який відзначився забитим м'ячем.

Цей гол став дня форварда збірної України 18-м у іспанський Ла Лізі, завдяки чому він випередив колишнього півзахисника туринського Ювентуса Олександра Заварова (17 голів) в списку найкращих українських голеодорів у топ-5 лігах Європи.

Топ-5 найкращих українських бомбардирів в історії у провідних європейських чемпіонатах виглядає наступним чином:

1. Андрій Шевченко (Мілан, Челсі) — 136 голів

2. Андрій Воронін ( Боруссія М, Кельн, Баєр, Ліверпуль, Герта, Фортуна Д) — 53

3. Руслан Маліновський (Аталанта, Марсель, Дженоа) — 27

4. Артем Довбик (Жирона) — 18

5. Олександр Заваров (Ювентус, Нансі) — 17