Артем в повному порядку.
Мартін та Довбик, getty images
21 квітня 2024, 10:26
В рамках 32-го туру іспанської Ла Ліги каталонська Жирона розбила Кадіс (4:1), не без допомоги українського нападника команди Артема Довбика, який відзначився забитим м'ячем.
Цей гол став дня форварда збірної України 18-м у іспанський Ла Лізі, завдяки чому він випередив колишнього півзахисника туринського Ювентуса Олександра Заварова (17 голів) в списку найкращих українських голеодорів у топ-5 лігах Європи.
Топ-5 найкращих українських бомбардирів в історії у провідних європейських чемпіонатах виглядає наступним чином:
1. Андрій Шевченко (Мілан, Челсі) — 136 голів
2. Андрій Воронін ( Боруссія М, Кельн, Баєр, Ліверпуль, Герта, Фортуна Д) — 53
3. Руслан Маліновський (Аталанта, Марсель, Дженоа) — 27
4. Артем Довбик (Жирона) — 18
5. Олександр Заваров (Ювентус, Нансі) — 17