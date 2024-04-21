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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та черкаський ЛНЗ.

Олександрія та черкаський ЛНЗ зіграють на Ніці в рамках двадцять п'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Руслан Ротань, після нічиєї проти київської Оболоні (2:2), залучив до стартового складу Шевченка в рамку воріт, тоді як Білошевський гратиме в центрі оборони, а Бєляєв з'явився на лівому фланзі атаки.

Олег Дулуб, на тлі перемоги над рівненським Вересом (1:0), використав із перших хвилин Бойка в трикутнику в центрі поля.

Олександрія: Шевченко — Копина, Білошевський, Кампуш, Мартинюк — Калюжний, Михайленко, Ковалець — Калітвінцев, Кулаков, Бєляєв.

Запасні: Єрмаков, Кравченко, Сігеєв, Кулаковський, Скорко, Джевані, Беззера, Мадісон, Смирний, Костишин, Шостак, Погорілий.



ЛНЗ: Кучеренко — Норенков, Муравський, Саліху, Стасюк — Тілль, Бойко, Яшарі — Наумець, Хобленко, Г. Пасіч.

Запасні: Пеньков, Самойленко, Насонов, Олійник, Прядун, Рибалка, Тарасенко, Тищенко, Шестаков, Ейнел, Бар, Молло.



Гра Олександрія — ЛНЗ почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.