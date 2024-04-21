Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв другого дня 25-го туру чемпіонату України, якi відбудуться 21 квiтня.

Матчу Динамо з Поліссям ми присвятили окремий матеріал.

НЕДIЛЯ, 21 КВIТНЯ, 15:30. "АВАНГАРД", РІВНЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ TV

Дуже інтригуючий матч, і поточний 14-й рядок Вереса не повинен вводити в оману.

Команда з Рівного в останньому домашньому матчі просто на запчастини розібрала Оболонь (3:0) і явно готова до хорошого завершення сезону. А Дніпро-1, звичайно, за складом сильніший, але далеко не всі представники цього складу зможуть вийти на поле. Взагалі, це схоже на прокляття команди цього сезону: Максимов, а раніше Кучер, не може зібрати на полі оптимальні 11 гравців. Варто відновитися одним, як вибувають інші.

Спочатку довго чекали на відновлення Сватка, втрачали очки через ляпи в обороні. Потім, коли він відновився, впевнено обіграли Колос, але вже в наступному матчі грали без Філіппова, а там ще й Пiхальонок травмувався. І зараз Дніпро-1 змушений будувати атаку наново: не кажучи про те, що і Філіппов був аварійною заміною Довбику, навіть ця тендітна конструкція перестала існувати.

І ці проблеми множаться на якийсь злочинний з погляду селекції вакуум за 13-15 дорослими (і, безперечно, класними) гравцями. В останніх турах Максимов навіть заявку не до кінця заповнює, бо 18-річний Гаджієв виходить в основі, 19-річний Мельниченко виходить на заміну, на Ківінду вже й надій, зважаючи на все, і внутрішня конкуренція в команді майже відсутня. Верес, звичайно, не має гравців рівня Сватка, Філіппова, Пiхальонка, але в нього умовний Кльоц підпирає Кухарука, Дахновський Мрвальєвича, Когут підпирав Паста – і це створює нормальне спортивне суперництво, яке має бути скрізь, але якого бракує віце-чемпіону.

Тож матч для Дніпра-1 має бути непростим.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Верес: Когут — Балан, Курко, Вовченко, Шевченко — О. Кучеренко, Кухарук — Морозко, Яго, Шастал — Гайдучик Дніпро-1: Волинець — Мірошніченко, Сваток, Сарапій, Пасіч — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Лєднєв, Очеретько — Гаджиєв прогноз 0:0

Олександрiя — ЛНЗ Недiля, 21 квiтня, 15:30. Стадіон "Ніка", Олександрія. Пряма трансляція на УПЛ ТБ

Матч, який має показати, виходить Олександрія з боротьби за виживання – чи вона її вестиме до останніх хвилин останнього туру.

З формою Оболоні, Металіста 1925 та Вереса з цієї боротьби різні команди виходять з боротьби за виживання чи не щодня: посеред тижня відрив наростила Зоря, учора – Колос. Але ось команда Ротаня, незважаючи на те, що весною грає набагато краще за Колос (і вже точно краще Оболоні з Металістом 1925), все ще знаходиться в небезпечній близькості до зони перехідних матчів. Що сказати, пенальті треба забивати. З Минаєм зіграли 2:2 із промахом Ковальця, з Оболонню – 2:2 із промахом Калюжного. Додати віртуально 4 очки – і наскільки впевненіше почувалися б олександрійці...

Але, в принципі, з тією ж Оболонню наприкінці гри пенальті таки вдалося забити – вдалою виявилася спроба Скорко – і якщо порахувати, що цю проблему вдалося вирішити, то Олександрію можна вважати фаворитом цієї гри. Ротань за рік роботи досяг опції “контролювати хід матчів” з більшістю суперників, а це вже запорука успіху в багатьох іграх.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Олександрія: Єрмаков — Копина, Логінов, Кампуш, Мартинюк — Калюжний, Михайленко, Ковалець — Калітвінцев, Кулаков, Шулянський ЛНЗ: Є. Кучеренко — Норенков, Муравський, Саліху, Стасюк — Тілль, Бар, Яшарі — Наумець, Хобленко, Г. Пасіч