Україна

Команда Руслана Ротаня переграла суперників за грою, але сама собі привезла голів більше, аніж змогла забити.

Другим матчем неділі в рамках двадцять п’ятого туру української Прем’єр-ліги було протистояння в Олександрії поміж місцевим однойменним колективом та новачка поточного розіграшу, черкаським ЛНЗ. Однак наразі виходить так, що недосвідчений боєць "елітного" дивізіону значно більш вправно долає турніру дистанцію за багаторічного представника першості країни, який постійно при цьому ризикує звалитись у зону перехідних матчів.

Команда Русла Ротаня приймала суперників на Ніці в ситуації, коли за її плечима не було жодної перемоги за останні чотири матчі чемпіонату. Навіть зустріч проти київської Оболоні посеред тижня (2:2) вона примудрилась так і не довести до переможного фіналу, хоча демонструвала вольові зусилля до цього (2:2). У колективу Олега Дулуба справи йшли все ж таки значно краще й "бузкові" перебували за кілька кроків до того, щоб остаточно вирішити питання прописки на наступний сезон.

Але в цьому матчі все пішло не за планом ЛНЗ від самого початку. М’яча в ногах гостей не було, а від цього й про атаки у їхньому виконанні говорити не доводилось. Потім ще й Норенков травмував плече, тому довелось уже на 12 хвилині спалювати одну з можливостей для ротації, а суперники тим часом поступово нагнітали становище біля штрафного Кучеренка й таки дочекались на помилку одного з гравців "бузкових".

Подача кутового з лівого флангу завершилась невдалою спробою Кампуша з відскоку пробити в центрі штрафного, але потім одразу зіграв на добиванні Копина, спрямувавши м’яч у лівий верхній кут. Захист ЛНЗ за цим усім просто спостерігав і не виказував намірів утручатись до ситуації. Та й у подальшому аж занадто легко команда Дулуба втрачала м’яч біля власного штрафного, а те, що вона не отримувала за це покарання, то вже до реалізації моментів від "поліграфів" треба звертатись.

Олександрія при цьому переважала суперників за всіма можливими показниками й мала спокійно доводити тайм до переможного завершення, але на самому початку компенсованого часу Кампуш подарував м’яч у центрі поля Наумцю, той швидко зіграв у стінку з Хобленком, і вже з меж штрафного пробив у правий кут повз Шевченка, який саме відзначав своє повернення до стартового складу. Гол із нічого — команда Ротаня такі полюбляє привозити собі в цьому сезоні.

У другому таймі Дулуб спробував впливати на хід подій подвійною заміною, а за фактом і потрійною, бо ще Наумця замінив до завершення повної ігрової години. Від цього ЛНЗ став грати більш стабільно в центру поля, але все одно залишались прогалини, які використовували суперники на власний розсуд. Моментів у Олександрії було достатньо й після відпочинку для того, аби закривати цю гру без надлишкових запитань.

Але слово "реалізація" — то девіз усього сезону для Ротаня цього футбольного року. Просто не лізе м’яч у ворота. Хоча й інтенсивності можна було б все одно додати. А тут ще й гості вирішили атакувати наприкінці гри й дуже допоміг їм у цьому Безерра, коли від центральної лінії вирішив відіграти назад у зону перед штрафним точно на ногу Ейнелу, який потім переграв Шевченка вже в чужих володіннях.

Кабовердієць до цього класний момент, до речі, сам собі створив, але воротар витягнув із останніх сил, проте партнер вирішив ще випробувань для Микити підкинути. Дуже йому "подякували" за це гравці "поліграфів". А точно інші представники дитсадка Ротаня б припускався таких помилок, як цього дня робили легіонери?

У наступному турі Олександрія гостюватиме в ковалівського Колосу, а черкаський ЛНЗ прийматиме донецький Шахтар.Олександрія —1:2Копина, 16 — Наумець, 45+1, Ейнел, 82Шевченко — Копина, Білошевський (Скорко, 65), Кампуш, Мартинюк — Калюжний (Костишин, 87), Михайленко, Ковалець (Шостак, 80) — Калітвінцев, Кулаков (Погорілий, 80), Бєляєв (Безерра, 66).Кучеренко — Норенков (Насонов, 12), Муравський, Саліху, Стасюк — Тілль (Бар, 46), Бойко (Рибалка, 69), Яшарі — Наумець (Ейнел, 57), Хобленко (Молло, 46), Г. Пасіч.Попередження: Муравський, Хобленко.