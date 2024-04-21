Україна

Динамо Київ у прагматичному стилі розбило Полісся

Команда Сергія Шищенка чинила бодай-якийсь спротив рівно до тих пір, поки не залишилась у меншості.

Динамо Київ — Полісся, фото УПЛ

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Динамо Київ — Полісся 3:0

Голи: Ванат, 33, Шапаренко, 51, Буяльський, 77



Динамо Київ: Бущан — Тимчик (Караваєв, 84), Попов, Михавко, Вівчаренко — Андрієвський — Ярмоленко (Діалло, 79), Шапаренко (Шепелєв, 85), Буяльський, Кабаєв — Ванат (Супряга, 78).



Полісся: Кудрик — Тейлор (Смоляков, 56), Чоботенко, Кравець, Михайліченко — Крушинський, Кушніренко — Козак (Таллес, 46), Мустафаєв (Фортюне, 46), Назаренко — Луїфер.



Попередження: Буяльський — Кравець, Кушніренко, Фортюне



На 63-й хвилині був вилучений Василь Кравець (Полісся) (друге попередження).