Україна
21 квітня 2024, 19:54
Динамо Київ у прагматичному стилі розбило Полісся
Команда Сергія Шищенка чинила бодай-якийсь спротив рівно до тих пір, поки не залишилась у меншості.
Динамо Київ — Полісся, фото УПЛ
21 квітня 2024, 19:54
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Динамо Київ — Полісся 3:0
Голи: Ванат, 33, Шапаренко, 51, Буяльський, 77
Динамо Київ: Бущан — Тимчик (Караваєв, 84), Попов, Михавко, Вівчаренко — Андрієвський — Ярмоленко (Діалло, 79), Шапаренко (Шепелєв, 85), Буяльський, Кабаєв — Ванат (Супряга, 78).
Полісся: Кудрик — Тейлор (Смоляков, 56), Чоботенко, Кравець, Михайліченко — Крушинський, Кушніренко — Козак (Таллес, 46), Мустафаєв (Фортюне, 46), Назаренко — Луїфер.
Попередження: Буяльський — Кравець, Кушніренко, Фортюне
На 63-й хвилині був вилучений Василь Кравець (Полісся) (друге попередження).