Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Динамо Київ — Полісся 3:0
Голи: Ванат, 33, Шапаренко, 51, Буяльський, 77

Динамо Київ: Бущан — Тимчик (Караваєв, 84), Попов, Михавко, Вівчаренко — Андрієвський — Ярмоленко (Діалло, 79), Шапаренко (Шепелєв, 85), Буяльський, Кабаєв — Ванат (Супряга, 78).

Полісся: Кудрик — Тейлор (Смоляков, 56), Чоботенко, Кравець, Михайліченко — Крушинський, Кушніренко — Козак (Таллес, 46), Мустафаєв (Фортюне, 46), Назаренко — Луїфер.

Попередження: Буяльський — Кравець, Кушніренко, Фортюне

На 63-й хвилині був вилучений Василь Кравець (Полісся) (друге попередження).