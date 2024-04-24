Україна

Закарпатський клуб провів внутрішнє розслідування.

Напередодні перенесеного матчу 16-го туру української Прем'єр-ліги між Минаєм та Динамо, який завершився перемогою киян із рахунком 3:1, гравцям закарпатського клуба Дмитру Нємчанінову та Євгену Скибі надійшла пропозиція здати цей поєдинок за грошову винагороду.

Минай виступив із офіційною заявою щодо цього інциденту, розповівши про результати внутрішнього проведеного розслідування.

"ФК Минай провів внутрішнє розслідування за фактом спроби залучення гравців нашого клубу до організації матчів з фіксованим результатом.

За результатами внутрішнього розслідування ФК Минай не має жодних підстав підозрювати футболістів у нечесній грі та висловлює повну довіру гравцям й тренерському штабу.

Водночас інформуємо, що ФК Минай співпрацює зі Службою внутрішніх розслідувань протиправної поведінки учасників футбольних змагань УАФ. Слідчі дії тривають.

ФК Минай зобов’язується надалі сприяти слідству, аби в результаті допомогти побороти такі явища в українському футболі, як "договірні" матчі та матчі з фіксованим результатом", — сказано в офіційній заяві Минаю.