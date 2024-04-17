Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 17 квітня 2024 року.
Минай — Динамо Київ, ФК Динамо Київ
17 квітня 2024, 18:21
Київське Динамо у перенесеному і можна сказати недограному раніше матчі здобуло перемогу над закарпатським Минаєм (3:1).
Перемогу команді Олександра Шовковського принесли забиті м'ячі у виконанні Буяльського, Волошина та Нємчанінова, який зрізав м'яч у свої ворота після прострілу Ярмоленка.
У складі підопічних Желько Любеновича єдиний м'яч забив Кораблін на старті другого тайму.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Минай — Динамо Київ у матчі 16 туру української Прем'єр-ліги-2023/24:
Минай — Динамо Київ 1:3
Голи: Кораблін, 48 — Буяльський, 5, Нємчанінов, 28 (авт.), Волошин, 86.
Минай: Бандура — Кисіль, Нємчанінов, Скиба, Дмитрук — Кораблін (Гунічев, 87), Вітенчук (Семотюк, 66), Петько, Вакула (Корнійчук, 89) — Демиденко (Устименко, 46), К. Попов (Ременяк, 46).
Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Д. Попов, Дячук, Дубінчак — Андрієвський — Волошин, Ярмоленко (Діалло, 61), Буяльський (Шепелєв, 61), Кабаєв (Шапаренко, 46) — Ванат (Пономаренко, 89).
Попередження: Дмитрук, Кисіль — Ярмоленко, Ванат.