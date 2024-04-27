Україна

Розглядається можливість проведення таких зустрічей у Німеччині.

Делегація Кривбасу відвідала арени у Німеччині, які розглядаються клубом для проведення номінально домашніх єврокубкових зустрічей у сезоні-2024/25, передає офіційний сайт криворізького колективу.

Віцепрезидент Кривбасу Артем Гагарін і комерційна директорка Оксана Абузярова відвідали Олімпіаштадіон у Берліні, Рудольф-Гарбіг-Штадіон у Дрездені, Фелтінс-Арену у Гельзенкірхені та Рейн-Енергі-Штадіон у Кельні.

"Всі арени дійсно дуже різнопланові, як за місткістю, так і за іншими індивідуальними особливостями. Після попередніх ZOOM-конференцій з багатьма німецькими стадіонами ми визначили для себе пріоритетні. На цьому етапі було важливо особисто відвідати, проговорити певні нюанси та деталі з керівництвом стадіонів та представниками клубів, які проводять на них свої матчі", — пояснив Гагарін.

Згадані стадіони вміщують від 25 до 75 тисяч глядачів, а три з них (окрім дрезденської) цьогоріч прийматимуть матчі чемпіонату Європи.

"Для нас це перший подібний досвід, тому дуже багато інформації нам ще треба доопрацювати і обрати найоптимальніший для клубу варіант", — зазначила Абузярова.

У Кривбасі також розглядають варіант із проведенням кваліфікаційних матчів в іншій країні, географічно ближчій до України, що спростило б логістичні навантаження.