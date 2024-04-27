Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку двадцять шостого туру чемпіонату України, який відбудеться 27 квiтня та розпочнеться о 13:00.

Дніпро-1 та Динамо розпочнуть програму двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні "Дніпро-Арена" у Дніпрі.

ДНІПРО-1 — ДИНАМО СУБОТА, 27 КВIТНЯ, 13:00. "ДНІПРО-АРЕНА", ДНІПРО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА 2+2

Динамо чекає серйозна перевірка на міцність.

Дніпро-1 виграв у киян два матчі з останніх трьох. Третій програв, але так, як того разу, Динамо сьогодні грати точно не буде. Минулої весни кияни настільки дійшли до ручки, що зіграли проти команди Кучера як останній аутсайдер. Зараз, з такими Ярмоленком, Ванатом та Шапаренком, вони не повторюватимуть таку стратегію: не захочуть і, враховуючи, як Ярмоленко втратив у швидкості, просто не зможуть.

А Дніпро-1, між іншим, спроможний перекушувати найрізноманітніші лінії нападу. Шахтар 34 очки із 36 можливих набрав у 12 турах після гри з Дніпром-1, забив у них феноменальні 29 голів – але у випадку з дуеллю проти Максимова “гірникам” не допоміг навіть швидкий гол. Сваток, Сарапій та Бабенко впоралися і з основним складом форвардів Шахтаря, і із запасним – Дніпро-1 переміг, причому впевнено, 3:1, з усіма голами ще до закінчення години гри.

Коли справа стосується того, щоб розкривати насичені оборони, Максимов часто пасує. Доказом того лише дві перемоги у восьми матчах. Це не можна вважати провиною одного тренера – команді сильно заважають травми, в останніх матчах були відсутні найкращі півзахисник та форвард в особі Пiхальонка та Філіппова – але факт є і факт. Але це не має значення в контексті гри з суперником, який точно забере м'яч і залишить багато простору для контратак.

0:3 на початку минулого сезону та 0:1 останньої осені були саме такими: Дніпро-1 карав за помилки біля своїх воріт і числом утримував “сухар” для голкіпера (прізвище якого, між іншим, було не таким і важливим: у першому випадку це був Валеф, у другому – Волинець, але на нуль грали обидва). При цьому, безумовно, і Шовковський після призначення видав серію, подібних до якої у Динамо з початку повномасштабного вторгнення не було. 38 очок із 42 можливих теж дають можливість покласти на Динамо серйозні очікування.

ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД УПЛ

960-й матч Динамо у чемпіонатах України.

Дніпро-1 може зазнати 40-ї поразки в УПЛ або на своєму полі 10-й раз зіграти внічию.

Безпрограшна серія Динамо в УПЛ триває 14 ігор: 12 перемог та 2 нічиї.

Нічийний клубний рекордний серіал Дніпра-1 у чемпіонаті продовжується 3 гри. Юрій Максимов біля керма різних клубів проведе 200-й матч в УПЛ.

Андрій Ярмоленко (Динамо) може забити рекордний, 190-й, гол в складі українських команд.

15-й гол в УПЛ може забити Владислав Кабаєв (Динамо).

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