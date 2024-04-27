Україна

Football.ua представляє прев'ю перенесеного поєдинку 26-го туру чемпіонату України, який відбудеться 27 квiтня та розпочнеться о 15:30.

У рамках 26 туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між черкаським ЛНЗ та Шахтарем, яке пройде на стадіоні "Черкаси-Арена".

ЛНЗ — Шахтар

Субота, 27 квiтня, 15:30. "Черкаси-Арена". Пряма трансляція на UPL TV

Шахтар проведе черговий етап чемпіонських перегонів на полі новачка ліги. ЛНЗ на диво впевнено гарантувало собі місце у вищій лізі: без безлічі яскравих підписань, зате з дуже гучною заміною тренера після чотирьох матчів (один з яких був Ковпаком навіть виграний!) настріляло вісім перемог у 25 матчах – і, як наслідок, гарантувало спокійний фінiш у середині таблиці.

За місце в єврокубках такі показники битися, втім, також можливості не дають, тож ЛНЗ, в принципі, дограє сезон. Але якщо хтось думає, що це гарантує перемогу “гірникам”, то адресую вас до результату команди Дулуба з Динамо. Навіть на полі киян ЛНЗ вдалося видобути нічию 1:1. Гранди – давно самостійні дратівливі чинники для “простих смертних” УПЛ, навіть у відриві від будь-яких розкладів.

Цікаво, яким персоналіям довіриться Маріно Пушич. Буквально в минулому матчі матч із Зорею вдалося перетворити з програшного на переможний лише завдяки замінам – але тут велике і тонке питання, що це означає. Сікан голом заслужив право виходити у стартовому складі – чи, може, він якраз корисніший як “джокер”, а у старті він не буде такий ефективний? Аналогічне питання щодо Кевіна, Егіналдо, інших людей, яких тренер кинув у бій у ході другого тайму.

І, звісно, окреме питання – Георгій Судаков. Срна ось прямо днями заявив, що Судаков піде із Шахтаря за суму понад 60 мільйонів – і, звичайно, гравця, на якого набивають таку ціну, залишати в запасі не діло. Але й грати так, як Судаков зіграв проти Зорі, не діло теж. Тож гравцю та тренеру варто було протягом тижня постаратися досягти максимального прогресу.

ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД УПЛ

960-й матч Шахтаря в Чемпіонатах України.

Переможний серіал Шахтаря триває в Чемпіонаті 11 ігор.

У попередніх двох матчах ЛНЗ очок не втрачало.

ЛНЗ може зазнати 10-ї поразки в УПЛ.

Гольова серія Данила Сікана (Шахтар) триває 3 гри – 3 голи.

10-й гол в УПЛ може забити Єгор Назарина (Шахтар).

ЛНЗ в УПЛ вдома набрало менше очок (12), ніж в гостях (20).

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