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Керманич рівненського клубу оцінив стан команди.

Рівненський Верес у двадцять шостому турі української Прем’єр-ліги проведе гостьовий матч проти львівського Руху.

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Виконувач обов’язків головного тренера рівненського Вереса Олег Шандрук напередодні гри прокоментував стан власної команди.

"До суботньої гри у Львові не готуються Марко Мрвальєвич і Денис Янаков. Обоє все-ще відновлюються після ушкоджень задньої поверхні бедра.

Загалом команда, як і завжди, тренується до поєдинку з Рухом в позитивному настрої. Ми детально вивчали суперника. Про Рух можна лише хороше сказати. Молода, фізично сильна команда, сильна в єдиноборствах, у фазі гри один в один. Знаємо про сильні сторони у грі львів’ян, але свої слабкості у них також є.

Минулий рік став для молодих футболістів Руху сезоном адаптації до УПЛ. Було багато дебютантів на рівні дорослого футболу. Цей досвід боротьби за виживання у минулому сезоні їм лише допоміг, зміцнив характер. Цього року ця команда вже демонструє результат.

Насправді, вважаю, що до суботньої гри обидва суперники готуються у приблизно однаковому емоційному стані. Ми залишилися незадоволеними домашньою нічиєю з Дніпром-1. Вони теж втратили очки.

Рух натомість не перемагає три матчі поспіль — мабуть у них теж присутнє певне розчарування такими результатами. Хоча, вони зберігають шанси поборотися за місце у єврокубках", — заявив український фахівець.

Матч Рух — Верес відбудеться 27 квітня, о 18:00.