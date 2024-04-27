Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв першого дня 26-го туру чемпіонату України, якi відбудуться 27 квiтня.

Матчам Динамо та Шахтаря мы присвятили окремi анонси.

МИНАЙ — ЧОРНОМОРЕЦЬ

СУБОТА, 27 КВIТНЯ, 13:00. МИНАЙ АРЕНА, С. МИНАЙ. ТРАНСЛЯЦIЯ НА УПЛ.TV

Для Миная настає момент вирішальних матчів. Чотири очки до зони перехідних матчів – начебто небагато, але на виїздах до Ворсклі, Вереса та Кривбаса буде дуже складно розжитися перемогами (а з Вересом і нічия буде на користь суперника). Отже, потрібно будь-якою ціною знаходити в собі приховані ресурси, щоб здобути перемоги в домашніх матчах: сьогодні проти Чорноморця і в середині травня проти Колоса.

Таким чином, можна очікувати гри на перемогу – нічия практично рівнозначна поразці. Допомогти досягненню успіху Минаю може плутанина Чорноморця на позиції опорника.

Олександр Васiльєв проводить не сказати, що хороший сезон, але він абсолютно незамінний гравець команди: єдиний з одеситів почав в основі всі 24 матчі в чемпіонаті. Джек Іпалібо, якого на початку року підписали йому у конкуренцію, вже покинув Україну. Як казав Григорчук: «На жаль, ми його, швидше за все, вже не побачимо. Він просто, не знаю, яке слово підібрати, зібрався і поїхав». Тож ми маємо всі шанси побачити у справі Владислава Огірю, який лише минулого туру дебютував за Чорноморець.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Минай: Кемкін — Кисіль, Скиба, Піддубний, Чуєв — Кораблін, Семотюк, Петько — Ременяк, Устименко, Вакула

Чорноморець: Варакута — Путря, Салюк, Гучек, Єрмаков — Альваренга, Огіря, Брагару — Бадібанга, Авагімян, Штогрін

прогноз 2:1

РУХ — ВЕРЕС

СУБОТА, 27 КВIТНЯ, 18:00. "АРЕНА ЛЬВІВ", ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Рідкісний для закінчення сезону матч, в якому мотивовані обидві сторони. Руху важливе кожне очко у боротьбі за Лігу конференцій – Полісся, яке, здавалося б, так розвалилося у 2024 році, парою перемог підтяглося зовсім близько. А про Верес і говорити нема чого: навіть зона прямого вильоту зовсім близько, не кажучи про те, що із зони перехідних матчів виходити теж бажано. І, до речі, навіть між 13-м та 14-м місцем цього сезону є велика, принципова різниця: проти Лівого Берега грати буде набагато складніше, ніж проти четвертої команди першої ліги, хто б нею не став.

У Руха дуже багато травм. Якби не фантастична академія команди, взагалі не дуже ясно, як би команда досягала результату в контексті травм Климчука, Сапуги, Паньківа – та від'їзду Едсона. Адже втрати йдуть як на підбір: найкращий бомбардир, капітан-провідний опорник, голкіпер. А так, про Паньківа ніхто вже й не згадує, бо чудовий Ледвій.

Але що цікаво (і при цьому, безумовно, трагічно): у Вереса травм ключових виконавців теж багато. Паст вибув на півроку зовсім недавно, Кухарук – на не такий тривалий термін, але теж цієї весни, тобто нещодавно, щоб команда змогла знайти йому заміну на ринку або навіть внутрішніми зусиллями до цього пристосуватися. Від академії Вереса ми поки що таких блискучих поколінь не бачили, так що Рух виглядає фаворитом гри.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Холод, Роман — Пастух, Дідик, Таллес — Квасниця, Федор, Плюман

Верес: Когут — Балан, Курко, Жуліо Сезар, Шевченко — Кучеренко, Кучеров — Дахновський, Яго, Шастал — Гайдучик