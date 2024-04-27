Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють дніпровський Дніпро-1 та Динамо Київ.
Володимир Бражко, фото ФК Динамо Київ
27 квітня 2024, 12:06
Дніпровський Дніпро-1 та київське Динамо зіграють поміж собою в двадцять шостому турі української Прем'єр-ліги на полі стадіону Дніпро-Арена.
Юрій Максимов, після нічиєї проти рівненського Вересу (1:1), використав із перших хвилин Пасіча на лівому фланзі оборони, тоді як Рубчинський повернеться до опорної зони.
Олександр Шовковський, на тлі перемоги над житомирським Поліссям (3:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.
Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Пасіч — Бабенко, Рубчинський — Мірошніченко, Лєднєв, Очеретько — Гуцуляк.
Запасні: Кінарейкін, Юрчук, Танчик, Горбунов, Гаджиєв, Авраменко, Мельниченко, Ківінда.
Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Вівчаренко — Андрієвський — Ярмоленко, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв — Ванат.
Запасні: Нещерет, Моргун, Бражко, Шепелєв, Волошин, Караваєв, Супряга, Малиш, Дячук, Сирота, Царенко, Дубінчак.
Гра Дніпро-1 — Динамо Київ почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.