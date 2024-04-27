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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють дніпровський Дніпро-1 та Динамо Київ.

Дніпровський Дніпро-1 та київське Динамо зіграють поміж собою в двадцять шостому турі української Прем'єр-ліги на полі стадіону Дніпро-Арена.

Юрій Максимов, після нічиєї проти рівненського Вересу (1:1), використав із перших хвилин Пасіча на лівому фланзі оборони, тоді як Рубчинський повернеться до опорної зони.

Олександр Шовковський, на тлі перемоги над житомирським Поліссям (3:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Пасіч — Бабенко, Рубчинський — Мірошніченко, Лєднєв, Очеретько — Гуцуляк.

Запасні: Кінарейкін, Юрчук, Танчик, Горбунов, Гаджиєв, Авраменко, Мельниченко, Ківінда.



Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Вівчаренко — Андрієвський — Ярмоленко, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Нещерет, Моргун, Бражко, Шепелєв, Волошин, Караваєв, Супряга, Малиш, Дячук, Сирота, Царенко, Дубінчак.

Гра Дніпро-1 — Динамо Київ почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.