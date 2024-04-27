Україна

Команда Мирона Маркевича зіграє у найвищому дивізіоні України в кампанії-2024/25.

У шостому раунді групи підвищення Першої ліги львівські Карпати здобули мінімальну перемогу над СК Полтава завдяки голу Ігора Невеса (1:0), тоді як київський Лівий Берег, який також вважається одним із головних фаворитів на підвищення в класі, поступився Кудрівці-Нива (1:2).

Таким чином, за рахунок власного успіху та осічки прямого конкурента підопічні Мирона Маркевича гарантували собі участь в українській Прем'єр-лізі у наступному сезоні за чотири тури до завершення поточного розіграшу Першої ліги.

Карпати вже математично не фінішують нижче другого місця в таблиці, тому львівський клуб може святкувати своє приєднання до еліти українського футболу.