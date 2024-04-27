Україна

Динамо Київ у меншості вирвало перемогу над Дніпром-1

Команда Олександра Шовковського зуміла схилити на свій бік гру, у якій у неї майже нічого не виходило в атаці.

Дніпро-1 — Динамо Київ, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Дніпро-1 — Динамо Київ 1:2

Голи: Гуцуляк, 43 — Кабаєв, 49, Ванат, 90+1



Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Пасіч — Бабенко, Рубчинський (Горбунов, 84) — Мірошніченко, Лєднєв, Очеретько — Гуцуляк.



Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Михавко (Дячук, 66), Вівчаренко — Андрієвський (Бражко, 59) — Ярмоленко (Волошин, 59), Шапаренко (Шепелєв, 82), Буяльський, Кабаєв (Супряга, 82) — Ванат.



Попередження: Сарапій, Мірошніченко, Сваток, Гаджиєв, Горбунов — Шапаренко, Андрієвський, Ярмоленко, Дячук



На 88-й хвилині був вилучений Олександр Тимчик (Динамо Київ) (грубе порушення).