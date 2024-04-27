Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

ЛНЗ — Шахтар 0:3
Голи: Сікан, 40, Судаков, 63, Егіналду, 90+2

ЛНЗ: Кучеренко — Стасюк, Муравський, Саліху, Ейнел — Бар (Бойко, 62), Рибалка, Яшарі — Наумець (Насонов, 72), Молло (Хобленко, 46), Г. Пасіч (Олійник, 87).

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо — Степаненко — Зубков (егіналду, 66), Бондаренко (Марлон, 9), Судаков, Кевін (Швед, 89) — Сікан (Траоре, 66).

Попередження: Яшарі, Ейнел — Сікан.