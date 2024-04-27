Україна
27 квітня 2024, 17:31
Шахтар із травмою Бондаренка впевнено обіграв ЛНЗ
Команда Маріно Пушича ризикує втратити лідера, проте все одно продовжує очолювати чемпіонські перегони в УПЛ.
ЛНЗ — Шахтар, фото УПЛ
27 квітня 2024, 17:31
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
ЛНЗ — Шахтар 0:3
Голи: Сікан, 40, Судаков, 63, Егіналду, 90+2
ЛНЗ: Кучеренко — Стасюк, Муравський, Саліху, Ейнел — Бар (Бойко, 62), Рибалка, Яшарі — Наумець (Насонов, 72), Молло (Хобленко, 46), Г. Пасіч (Олійник, 87).
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо — Степаненко — Зубков (егіналду, 66), Бондаренко (Марлон, 9), Судаков, Кевін (Швед, 89) — Сікан (Траоре, 66).
Попередження: Яшарі, Ейнел — Сікан.