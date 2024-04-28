Україна

Дивіться онлайн поєдинок 26 туру української Прем’єр-ліги.

Луганська Зоря та київська Оболонь зіграють поміж собою на полі стадіону Лівий Берег у Києві в рамках двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги.

"Чорно-білі" в минулому турі поступились донецькому Шахтарю (1:2), а "пивовари" зіграли внічию проти харківського Металіста 1925 (1:1).

Команда Юрія Коваля йде на одинадцятій сходинці з 26 очками та 24 зіграними матчами, тоді як футболісти Валерія Іващенка розташовуються на тринадцятому місці з 21 заліковим балом за 25 зустрічей.

Початок зустрічі о 13:00.

Пряма трансляція матчу Зоря — Оболонь:

У першому колі перемогла Зоря — 4:2.