Дивіться онлайн поєдинок 26 туру української Прем’єр-ліги.
фото ФК Зоря Луганськ
28 квітня 2024, 11:02
Луганська Зоря та київська Оболонь зіграють поміж собою на полі стадіону Лівий Берег у Києві в рамках двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги.
"Чорно-білі" в минулому турі поступились донецькому Шахтарю (1:2), а "пивовари" зіграли внічию проти харківського Металіста 1925 (1:1).
Команда Юрія Коваля йде на одинадцятій сходинці з 26 очками та 24 зіграними матчами, тоді як футболісти Валерія Іващенка розташовуються на тринадцятому місці з 21 заліковим балом за 25 зустрічей.
Початок зустрічі о 13:00.
Пряма трансляція матчу Зоря — Оболонь:
У першому колі перемогла Зоря — 4:2.