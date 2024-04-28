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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та харківський Металіст 1925.

Криворізький Кривбас та харківський Металіст 1925 зіграють поміж собою в рамках двадцять шостого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Гірник.

Юрій Вернидуб, після перемоги над одеським Чорноморцем (2:1), використав із перших хвилин Микитишина на лівому фланзі атаки, тоді як Задерака гратиме на вістрі нападу.

Віктор Скрипник, на тлі нічиєї проти київської Оболоні (1:1), залучив до стартового складу Обінаю до опорної зони, тоді як Фрімпонг гратиме в парі нападників.

Кривбас: Маханьков — Бандейра, Сантіні, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Хомченовський — Д. Кузик, Луньов, Микитишин — Задерака.

Запасні: Омельченко, Бескоровайний, Понєдєльнік, Рябов, Татарков, Ядом, Дебелко, Твердохліб, Соса, Кожушко, Блізніченко, По.



Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Імереков, Фарина, Капінус — Обіная — Юсов, Гармаш — Юрченко — Фрімпонг, Сидоров.

Запасні: Проценко, Сидоренко, Курило, Безуглий, Червак, Вачіберадзе, Смітюх, Арі, Борячук, Бичек.



Гра Кривбас — Металіст 1925 почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.