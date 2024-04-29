Україна

Football.ua представляє прев'ю до матчу 26-го туру, який пройде 29 квітня і розпочнеться о 18:00.

Житомирське Полiсся та полтавська Ворскла своїм протистоянням завершать 26-й тур.

Полiccя — Ворскла



Понедiлок, 29 квітня, 18:00. Арена "Полісся", Житомир. Пряма трансляція на UPL.TV

Ремейк півфіналу Кубка, між іншим. Ворскла змогла перемогти у Житомирі місяць тому, але цим ніби знизила мотивацію на весь залишок чемпіонату. Програти такому Колосу, який і сам тренера по ходу сезону змінює – це примудритися треба... Але Ворскла, так чи iнакше, перемогла Полісся, змусивши його працювати до кінця сезону і битися за кожен міліметр дистанції з Рухом. У суботу львівський клуб переміг – отже, треба перемагати і Полісся, щоб не відпустити суперника надто далеко.

Чи засвітиться на різних перед- та післяматчевих акціях Василь Кравець? Він мав усі шанси зіграти проти колишньої команди, але невчасно перебрав карток із Динамо та дискваліфікований на цю гру. До речі, на умовну вразливість Полісся це навряд чи вплине: Шабанов і в Києві сидів на лавці, напевно, вийде тепер – і далеко не факт, що захист у чомусь послабшає. Скоріше, це шанс для Шабанова нагадати про себе і закріпитися в основі. Ну а Кравець може принаймні привітати команду, в якій провів минулий сезон – на Заході з цієї історії зробили б багато гарних фото.

Після зміни тренера Полісся з будь-яким складом оборони обороняється непогано, а з атакою в нього дуже погано. Все на індивідуальних якостях, дуже мало комбінацій – і цьому, звичайно, “сприяє” політика клубу, який набирає новачків буквально десятками. Ворсклу, напевно, влаштує нічия, вона піде в глибоку оборону – і в контексті цього подивимося, що зможе показати у позиційній атаці Полісся.

ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД УПЛ

Безнічийна серія Полісся продовжується у чемпіонаті 7 ігор: 2 перемоги та 5 поразок.

Безвиграшна серія Ворскли в УПЛ триває 5 ігор: нічия та 4 поразки.

Безгольовий серіал полтавчан триває у чемпіонаті 240 хвилин.

100-й матч в УПЛ може провести Богдан Михайліченко (Полісся).

Воротар Ворскли Павло Ісенко з початку чемпіонату виступає без замін.

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