Україна

Наставник Полісся висловився після гри з Ворсклою.

Полісся обіграло полтавську Ворсклу на домашньому стадіоні в матчі 26 туру Української Прем'єр-ліги із рахунком 1:0.

Своїми думками про гру після закінчення поєдинку поділився в.о. головного тренера Полісся Сергій Шищенко.

"Це був дуже важкий поєдинок, бо в нас були певні проблеми зі складом. І я дуже вдячний хлопцям, які не так багато тренувались, але готувались до гри, вийшли і показали сьогодні рівень. Дякую вболівальникам за підтримку.

Дуже важка перемога, але вона нам була дуже потрібна. Аналітики підготували нам матеріали, як Ворскла грає останні матчі і в цьому аналізі була інформація, що Ворскла грає в 5 захисників. Тому ми готувались до цього, розбирали навіть в перерві на великому екрані відео в роздягальні. Ми були готові до цього.

Забитий гол — Сашко (Назаренко) опинився в правильному місці, але дуже добре відпрацював Еміль Мустафаєв. Він вигриз цей м’яч і його заслуга теж велика. Усієї команди є заслуга, сьогодні була зграя.

Випускаючи Ндукве, ми хотіли додати пресингу, щоб захисники некомфортно себе почували. Він старався, але перед цим довго хворів і я вдячний за ті хвилини, які він провів. Фортюне теж дуже гарно справився на позиції форварда, ми з ним спілкувались про це і чудово знали, що він може зіграти на позиції нападника. Я задоволений його віддачею і грою.

Сподіваюсь, що на матч з Зорею буде краща кадрова ситуація, але ви бачите, що всі і хлопці, які виходять на матч — вони б’ються до кінця. Ми хочемо більш атакувальний, більш агресивний футбол. Ми працюємо над цим і дуже хочемо, щоб вболівальники насолоджувались нашою грою", — сказав Шищенко.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся — Ворскла.