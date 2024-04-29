У заключному матчі 26-го туру української Прем’єр-ліги Полісся приймало Ворсклу.

Житомирська команда взяла реванш у полтавців за поразку в півфіналу Кубка України, вигравши 1:0. Єдиний м'яч в цьому матчі на рахунку Олександра Назаренка.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Полісся — Ворскла у рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:

 

Полісся — Ворскла 1:0
Гол: Назаренко, 80

Полісся: Кудрик — Смоляков, Чоботенко, Шабанов, Михайліченко — Таллес Коста (Танковський, 63), Кушніренко (Ндукве, 87) — Козак (Петряк, 62), Мустафаєв, Назаренко — Фортюне (Грицук, 90+2).

Ворскла: Ісенко — Крупський, Пердута, Хрипчук, Бацула (Феліпе, 85) — Павлюк, Сіссоко — Кане (Глущенко, 81), Челядін (Толі, 82), Мякушко (Нестеренко, 46) — Степанюк.

Попередження: Танковський, Фортюне — Хрипчук, Павлюк