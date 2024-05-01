Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дванадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 1 травня та розпочнеться о 13:00.

У рамках перенесеного матчу 12-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Чорноморцем та Шахтарем, яке пройде на арені "Лiвий берег".

ЧОРНОМОРЕЦЬ — ШАХТАР СЕРЕДА, 1 ТРАВНЯ, 13:00. "ЛIВИЙ БЕРЕГ". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

У понеділок ми бачили рімейк одного півфіналу Кубка, а сьогодні побачимо рімейк другого. Полісся та Ворскла, між іншим, зіграли з іншим результатом, тож тут інтригу теж заздалегідь не ховаємо.

Більше того, Шахтар та Чорноморець зіграють два поспіль “рiмейки”: вже в неділю вони зіграють знову. Більше того: на тому самому місці! Добре хоч не “в той самий час”. Через перенесення одного матчу 12-го туру Шахтар, Чорноморець та УПЛ провели більше одного раунду переговорів. Чорноморець не хотів грати саме сьогодні, Шахтар не дуже хотів домашній матч (той, який буде в неділю) проводити у Києві, але зрештою зійшлися саме на тому, що грають два матчі на арені “Лівий берег” поспіль. Командам менше їздити, простіше відновлюватися, Чорноморець взагалі позбавився необхідності робити довгий гак – ну а вболівальники в Одесі, на жаль, зараз позбавлені можливості відвідувати футбол.

І все ж команди зіграли всього місяць тому, і тоді Шахтар переміг досить впевнено. Виблиснув Судаков, якому треба знову набирати найкращу форму – просто тому, що останніми тижнями він не дуже схожий на гравця, здатного зацікавити англійських грандів. Травма Бондаренка якраз і мотивує його вийти з тіні: мабуть, Артема замінить Марлон Гомес, який вийшов на заміну ще з ЛНЗ, але Георгію все одно треба креативити за двох.

Як завжди, цікаво, кого Пушич випустить у стартовому складі. У Черкасах ще в суботу на вістрi вийшов Сікан – чи не означає це, що сьогодні зіграє Траоре? Проти ЛНЗ матч із найкращих місць подивилися Азарові та Гочолейшвілі – може, саме тому вони сьогодні переберуться в основу? На флангах вийшли Зубков та Кевін – може, проти Чорноморця варто зіграти Шведу? І так далі і тому подібне. У Шахтаря такий склад, що не всі класні гравці і на лаву поміщаються – і, до речі, якщо хтось надто рідко виходитиме, є ризик невдоволення, погіршення командної атмосфери.

Ну а Чорноморцю, звісно, треба прагнути показати максимум і грати в обороні краще, ніж в останніх п'яти матчах. Чотири матчі із цих п'яти Чорноморець програв – але навіть у п'ятому грали ззаду жахливо. Тоді Олександрія майже весь матч провела у меншості – але навіть так ледве здобули 3:2... Одеський клуб переживає важкий відрізок, і Шахтар виглядає явним фаворитом. З іншого боку, саме такі, проти Голіафа, ігри – можливість перезапустити тренди.

ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД УПЛ

Шахтар може забити 900-й гостьовий гол в УПЛ (ще 4 м’ячі).

Чорноморець може на своєму полі 100-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Переможний серіал Шахтаря триває в Чемпіонаті 12 ігор.

Програшна серія Чорноморця триває в УПЛ 3 гри, а безнічийна — 8 ігор: 2 перемоги та 6 поразок.

Підопічні Романа Григорчука з різних клубів можуть забити 200-й гол в УПЛ або зазнати 30-ї домашньої поразки у всіх турнірах.

Гольова серія Данила Сікана (Шахтар) триває 4 гри – 4 голи.

10-й гол в УПЛ може забити Єгор Назарина (Шахтар).

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