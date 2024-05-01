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Football.ua представляє прев'ю до матчу 5-го туру, який пройде 1 травня і розпочнеться о 15:30.

У рамках перенесеного матчу 5-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Вересом та Динамо, яке пройде на домашньому стадіоні київської команди.

Динамо — Верес Середа, 1 травня, о 15:30. Стадіон Динамо ім. В. Лобановського (Київ). Пряма трансляція на телеканалі 2+2 та YouTube

Динамо перенесло так багато матчів восени, що тепер грає практично в єврокубковому темпі. Восьмий матч за 32 дні! Усі з таким задоволенням рахували втрачені очки та писали перенесені матчі як “+3”, але взагалі, з таким темпом дивно, що команда Шовковського за цей час втратила очки лише двічі за 15 ігор. Одного разу з цих двох, при цьому, саме з Вересом, що вже товсто натякає: легко сьогодні не буде.

Не буде багато в чому тому, що гру через перебір карток пропускає Шапаренко. Величезна частина прогресу Динамо пов'язана з прогресом “десятки”, яка дуже додала інтелекту грі. І зараз доведеться грати без нього. Буяльський, напевно, підніметься вище, Андрієвський знову підніметься з лави – але зрозуміло, що Вересу стримувати атаку суперника буде простіше.

Інша проблема – дискваліфікація Дячука. Він, звичайно, не настільки значущий лідер команди (м'яко кажучи), але сам його вихід на поле минулого туру був пов'язаний з травмою Михавка. Навряд чи Тарас вiдновився за три дні – а зараз не буде, ні його, ні Дячука. Ймовірно, можна чекати на повернення Олександра Сироти, який цього року провів один матч: у Полтаві. А ось відсутність Тимчика за вилучення не виглядає критичною: Караваєв такий активний у клубних соцмережах, що йому час хоча б частково відображати це й на полі. Востаннє у стартовому складі Динамо він виходив 12 березня — проти... Вереса.

Все це, втім, деталi, які не скасовують головного. Динамо – явний та очевидний фаворит матчу. За Шовковського, повторюся, кияни в суботу зіграли 15-й матч чемпіонату. Це рівно половина дистанції, і на нiй новий тренер показав результати у вигляді тринадцяти перемог та двох нічиїх. Це темп набору очок, що дорівнює 91,11% від абсолютного максимуму. Практично в будь-якому сезоні цього достатньо було б для чемпіонства – і якби Шовковський розпочав роботу хоч би з початку сезону, Динамо могло бути впевненим лідером УПЛ.

Верес же, тим часом, в одному пункті від зони прямого вильоту. Навіть відверте везіння, відкриття рахунку після рикошету, не допомогло на полі Руха. Оборона рівнян виявилася надто пасивною і не змогла стримати Таллеса, Квасницю та Ко. Сьогодні ж їм доведеться стримувати Ваната, Буяльського та Ярмоленка.

ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД УПЛ

Динамо проведе 480-й домашній матч в УПЛ.

Верес може пропустити 150-й гостьовий гол в УПЛ (ще 3 м’ячі).

Безпрограшна серія Динамо в УПЛ триває 15 ігор: 13 перемог та 2 нічиї.

Безнічийна гостьова серія Вереса триває в УПЛ 6 матчів: перемога та 5 поразок.

Гравці Вереса з початку Чемпіонату в гостях більше одного голу за матч не забивали.

Андрій Ярмоленко (Динамо) може забити рекордний, 190-й, гол в складі українських команд.

Динамо при Олександру Шовковському може здобути 20-ту перемогу в УПЛ.

10-й матч Олега Шандрука біля керма Вереса.

50-й матч в УПЛ може провести Василь Курко (Верес).

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