Україна

Тренер голкіперів Шахтаря прокоментував останній матч на Донбас Арені.

2 травня 2014 року донецький Шахтар обіграв Маріуполь і це був останній на сьогоднішній день матч на Донбас Арені.

Тренер воротарів "гірників" Андрій Пятов, який був учасником того протистояння, поділився спогадами про ці події.

"Пам’ятаю, що ми в той день грали проти Маріуполя. Виграли 3:1. Але так, щоб у деталях, то вже тяжко згадати той час.

Ми вже жили з такою нестійкою ситуацією в Донецьку, тому не знаю, як сказати. Тільки з тягарем на серці можу пригадати той день.

Тоді вже в місті почали з’являтись якісь бандформування, блокпости. Але ще не було зброї й усе було більш-менш цивільно. Могли десь поговорити й не було так, як потім сталось.

Але вже розуміли, що догравати чемпіонат буде складно.

Звичайно, я не міг подумати, що той матч стане останнім на сьогодні в Донецьку. Як і всі донеччани, ми ще три-чотири роки жили надією, що повернемось. Поки не стало зрозуміло, що не так легко буде це зробити.

Довелось поринути в складні реалії. Думали, що зараз усе закінчиться й ми повернемось уже влітку на свою базу та Донбас Арену.

Яким я пам’ятаю український футбольний Донецьк? Та вся Україна його пам’ятає! Мешканці Донеччини самі бачили, яким чудовим було Євро-2012.

Я розумію, що було вигідно одній людині — "диктатору", як усі кажуть зараз, і він ним і є. Він не зупиниться. Це ми зараз розуміємо, що то його такий план був.

Боляче дивитись на те, що зараз відбувається з містом та Донбас Ареною зокрема. Цей "диктатор" надурив людей. У них у своїй країні нічого не будується, нічого не розвивається. Я не знаю, як це сказати… Люди просто повелись.

Я бачу, який Донецьк зараз — там нічого не працює, нічого не розвивається, ніякої перспективи. І не буде цього. Бо ці люди не звикли щось робити чи розвивати. Вони, як та орда, уміють тільки завойовувати. Заради земель — ось і все.

Мріємо, що повернемось на Донбас Арену. Тільки перемога. І що все колись закінчиться й ми повернемось до свого Донецька, на Донбас Арену, котру нам ще доведеться добудовувати після цих нелюдів.

Бо, як я вже казав, вони не можуть навіть елементарно доглядати за майном та підтримувати його.

До вболівальників я завжди відкритий, тим паче — дітей із Донецька чи області. Терпіння всім і разом до перемоги!", — заявив колишній український воротар.

Наступний матч донецький Шахтар проведе 5 травня, проти Чорноморця на стадіоні Лівий берег.