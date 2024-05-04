Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв першого дня 27-го туру чемпіонату України, якi відбудуться 4 травня.

Олександрiя — Рух

Субота, 4 травня, 13:00. Стадіон "Ніка", Олександрія. Пряма трансляція на УПЛ ТБ

Розпочнеться тур в Олександрії, де місцева команда щось зовсім загралася із зоною вильоту. Про це, звичайно, вже набридло нагадувати, але Ротань півтора роки тому приходив, коли Олександрія була претендентом навіть на бронзові медалі. Через не так багато часу і дуже багато грошей (всі ці легіонери, звичайно, приїжджали на зарплату не в гривнях) Олександрія вже на 12-му місці – і навіть з урахуванням того, що аутсайдери перемагають дуже, дуже рідко, ніяк не може зробити ривок від небезпечної зони.

Протилежним прикладом – прикладом того, як довіра не гучному імені, а потрібному та відповідному фахівцю може вивести команду на новий рівень – може послужити саме Рух. Команда проводить найкращий сезон у своїй історії, причому в цьому компоненті навіть особливих “суперників” немає – і їй залишилося чотири перемоги до виходу в єврокубки. Вже і Дніпро-1 розтринькав майже весь свій відрив, навіть місце в топ-4 зовсім близько.

Зрозуміло, що на словах чотири перемоги – набагато простіше, ніж на ділi, і насправді нічия в Олександрії буде для Руху цілком робочим результатом. Винятково важливою буде дуель у центрі поля: обидві команди люблять контролювати м'яч. Але при цьому Рух хороший і в швидких атаках, тобто виграти у львів'ян лише центр буде недостатнім для успіху. І не вважайте за жарт, але дискваліфікація Кампуша виглядає бонусом для Олександрії – однією бомбою сповільненої дії біля своїх воріт буде менше.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Олександрія: Шевченко — Копина, Логінов, Кравченко, Мартинюк — Калюжний, Михайленко, Ковалець — Калітвінцев, Кулаков, Костишин Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Холод, Роман — Пастух — Федор, Таллес — Квасниця, Карабін, Плюман

прогноз 1:1

Субота, 4 травня, 15:30. Стадіон “Оболонь-Арена”. Пряма трансляція на УПЛ.ТБ

Продовжиться тур дуеллю новачків УПЛ. Але якщо ЛНЗ вже із запасом убезпечив собі місце у вищій лізі, то Оболонь все ближче та ближче до зони вильоту. Відрив, який “пивовари” так впевнено нарощували у першій частині сезону, скоротився вже до одного очка. І це не дивно: все ж таки команда в останніх 16 турах перемогла лише раз. Контраст із черкаським клубом, який і в УПЛ вийшов лише через “стики”, але цього сезону грає незрівнянно краще за Оболонь (яка вийшла прямо і цілком впевнено), величезний – і одне це формує питання до тренера.

Оболонь дуже, дуже слабка в атаці. 16 голів у 26 матчах – чесно кажучи, дивно, як із такою результативністю “пивовари” не останні. Це найгірший показник у лізі, причому Колос із передостанньою результативністю (18 голів) пропустив найменше, включаючи Динамо та Шахтар. “Пивоварам” до такого, м'яко кажучи, далеко: ситуацію, коли жоден гравець не забив більше п'яти (!) м'ячів, вони не перекривають якимись видатними оборонними перфомансами.

Саме тому особливо цікавим є вибір Іващенка на пост номер один. Оболонь – рідкісний приклад клубу, у якого грають усі три воротарі. У принципі, до вартових воріт і відносяться два найвідоміші гравці команди: Кічак і Рибка, яким наймогутнішу конкуренцію складає Назарій Федорівський. ЛНЗ в останніх чотирьох матчах не забив лише Шахтарю, здобув 1:1 на полі Динамо – і отримати якийсь результат проти Дулуба буде дуже складно. З іншого боку, між командами справжня прірва у мотивації: ЛНЗ усі завдання на сезон виконав, тоді як у Оболоні все лише починається.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Оболонь: Федорівський — Лук’янчук, Карась, Дубко, Осман — Чернов, Черненко, Мороз, Грисьо — Краснопір, Тарануха

ЛНЗ: Кучеренко — Стасюк, Муравський, Саліху, Ейнел — Бар, Рибалка, Яшарі — Наумець, Молло, Г. Пасіч

прогноз 0:0

МЕТАЛIСТ 1925 — ВОРСКЛА

СУБОТА, 4 ТРАВНЯ, 18:00. ЛIВИЙ БЕРЕГ, КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Ну а закінчиться тур на “Лівому березі”, де у Металіста 1925 буде, за великим рахунком, останній шанс щось показати у боротьбі за виживання.

Чорноморець, Полісся, Верес, з якими харків'янам грати на фінішній прямій – це команди, які готові битися та грати на результат. Це, здавалося б, мінімум мініморум, але саме харків'яни всією весняною частиною виступів ставлять під сумнів наявність навіть цієї якості – яка у кожного аутсайдера має бути просто за замовченням.

Придбання Гармаша та Юрченка не посилило, а послабило команду. Тепер “двадцять п'ятi” не вміють грати на результат, захищати умовні “нулі” – а з креативом у них як було погано, так і залишилося. Саме тому команда вже 14 турів не перемагає, у десяти з них програла – і докотилася до останнього місця. Ворскла, якій 10 днів залишилося до фіналу Кубка і яка ще й Павлюка через дискваліфікацію не матиме – можливо, остання можливість перемогти до кінця сезону.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Імереков, Фарина, Капінус — Обіная — Юсов, Гармаш — Юрченко — Фрімпонг, Сидоров

Ворскла: Ісенко — Крупський, Пердута, Хрипчук, Бацула — Сіссоко — Кане, Нестеренко, Челядін, Мякушко — Степанюк