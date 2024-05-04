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Півзахисник Динамо Київ розповів про підготовку до гри проти Колосу.

Київське Динамо в двадцять сьомому турі української Прем’єр-ліги зіграє домашній матч проти ковалівського Колосу.

Напередодні гри півзахисник "біло-синіх" Олександр Андрієвський розповів про стан команди.

"Загалом, гра проти Вересу сподобалась. Перемогли 3:0, не пропустили. Так, було тяжко, оскільки суперник оборонявся всією командою, тому з моментами не складалось. Але, в принципі, завдання виконали.

За такої ситуації важливо забити перший гол. Тоді в нас з’являються вільні зони, і тоді трохи легше стає. Так і вийшло, що після першого ми забили другий та третій, у підсумку здобувши перемогу.

Саму гру я пропустив через рішення тренера. Зі станом здоров’я, слава Богу, усе добре.

На полі не так відчувається хвилювання. Коли ти виходиш у складі, то певний мандраж буває присутнім перед матчем, а вже у грі воно зникає.

Від завершальних турів очікую лише перемог. Ми маємо брати максимум та розраховуємо лише на чемпіонство. Важливий кожен матч — і Шахтарем, і з Колосом.

У Ковалівців, зокрема, уже хороший підбір футболістів, вони добре грають у захисті. Наскільки я пам'ятаю, вони пропустили найменше серед усіх команд. Тож чекаємо на складну гру, тож налаштовуємося серйозно на цей поєдинок.

Тренерський штаб обов'язково розповість нам, як потрібно діяти, аби уникнути колишніх помилок. Якщо будемо виконувати установку, то все вийде.

Так, вони мало пропускають, але також небагато забивають. Звідси й такі результати.

На останньому тренуванні були суто ігрові вправи, як завжди й готуємось до кожного матчу. Навантаження невеликі, оскільки два дні тому був матч, а вже за два дні після — наступний. Тренування загалом чисто для емоцій, плюс займаємося тактично", — заявив український виконавець.

Матч Динамо Київ — Колос відбудеться 5 травня, о 15:30.