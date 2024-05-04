Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та львівський Рух.
Кирило Ковалець, фото ФК Олександрія
04 травня 2024, 12:01
Олександрія та львівський Рух зіграють поміж собою в двадцять сьомому турі української Прем'єр-ліги.
Руслан Ротань, після нічиєї проти ковалівського Колосу (0:0), використав із перших хвилин Скорка та Кравченка до лінії оборони, тоді як Смирний зіграє в центральному трикутнику.
Віталій Пономарьов, на тлі перемоги над рівненським Вересом (3:1), залучив до стартового складу Дідика в центрі захисту, тоді як Підгурський повернеться до центральної трійки.
Олександрія: Шевченко — Скорко, Копина, Кравченко, Мартинюк — Калюжний, Михайленко, Смирний — Калітвінцев, Ковалець, Костишин.
Запасні: Долгий, Єрмаков, Сігеєв, Кулаковський, Ващенко, Джевані, Беззера, Мадісон, Шостак, Погорілий, Де.
Запасні: Герета, Лях, Холод, Притула, Слюсар, Руніч, Плюман, Теслюк.
Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Таллес, Підгурський, Пастух — Квасниця, Карабін, Федор.
Гра Олександрія — Рух почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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