Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та львівський Рух.

Олександрія та львівський Рух зіграють поміж собою в двадцять сьомому турі української Прем'єр-ліги.

Руслан Ротань, після нічиєї проти ковалівського Колосу (0:0), використав із перших хвилин Скорка та Кравченка до лінії оборони, тоді як Смирний зіграє в центральному трикутнику.

Віталій Пономарьов, на тлі перемоги над рівненським Вересом (3:1), залучив до стартового складу Дідика в центрі захисту, тоді як Підгурський повернеться до центральної трійки.

Олександрія: Шевченко — Скорко, Копина, Кравченко, Мартинюк — Калюжний, Михайленко, Смирний — Калітвінцев, Ковалець, Костишин.

Запасні: Долгий, Єрмаков, Сігеєв, Кулаковський, Ващенко, Джевані, Беззера, Мадісон, Шостак, Погорілий, Де.



Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Таллес, Підгурський, Пастух — Квасниця, Карабін, Федор.