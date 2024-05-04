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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 36-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Арсенал та Борнмут.

Лондонський Арсенал та Борнмут зіграють на Емірейтс у рамках тридцять шостого туру англійської Прем'єр-ліги.

Мікель Артета, після перемоги в дербі над Тоттенгемом (3:2), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців. Олександр Зінченко залишився на лаві для запасних.

Андоні Іраола, на тлі перемоги над Брайтоном, використав із перших хвилин Іллю Забарного в центрі оборони, тоді як Крісті гратиме в опорній зоні.

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Томіясу — Едегор, Парті, Райс — Сака, Гаверц, Троссар.

Запасні: Рамсдейл, Ківьор, Зінченко, Сміт-Роу, Жоржиньо, Вієйра, Жезус, Мартінеллі, Нкетіа.



Борнмут: Траверс — Сміт, Забарний, Сенесі, Уаттара — Кук, Крісті — Семеньйо, Скотт, Клюйверт — Соланке.

Запасні: Нето, Маккенна, Гілл, Ааронс, Кінсі, Февр, Біллінг, Саді, Унал.Гра Арсенал — Борнмут почнеться о 14:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.https://football.ua/games_online/91807.html