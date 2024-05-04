Гол Ігоря Краснопіра приніс до активу киян непрості три очки.
Оболонь - ЛНЗ
04 травня 2024, 17:46
У рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги київська Оболонь, яка веде безпосередню боротьбу за збереження прописки у вищому дивізіні, приймала на своєму полі черкаський ЛНЗ.
Переможця цього протистояння визначив єдиний гол на 22-ій хвилині, автором якого став нападник "пивоварів" Ігор Краснопір.
У подальшому ЛНЗ так і не вдалося навіть повернути паритет на табло, тому фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Оболоні.
Оболонь - ЛНЗ 1:0
Гол: Краснопір, 22
Оболонь: Кичак — Лук'янчук, Карась, Дубко, Осман — Черненко, Мороз (Грисьо, 64) — Чернов (Прокопенко, 53), Мединський — Краснопір (Суханов, 88), Тарануха (Косовський, 64)
ЛНЗ: Кучеренко — Каплієнко, Саліху, Муравський, Стасюк (Суареш, 46) — Рибалка, Бойко (Наумець, 46) — Яшарі (Олійник, 56) — Прядун (Бар, 46), Пасіч — Молло Бессала (Тілль, 78)
Попередження: Мороз, Карась — Саліху, Бойко, Бар, Олійник, Рибалка