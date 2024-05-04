Україна
04 травня 2024, 20:14
Металіст 1925 завдяки перемозі над Ворсклою вийшов із зони вильоту
Харків'яни вперше здобули три очки за підсумком матчу під орудою Віктора Скрипника.
Металіст 1925 — Ворскла, фото УПЛ
04 травня 2024, 20:14
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Металіст 1925 — Ворскла 3:2
Голи: Безуглий, 26, Габелок, 39, Юсов, 80 (пен.) — Фарина, 32 (авт.), Степанюк, 90+5 (пен.)
Металіст 1925: Мозіль — Безуглий, Імереков, Фарина, Капінус — Габелок (Вачіберадзе, 90+2), Обіная — Юсов (Арі, 81), Гармаш (Курило, 90+2) — Борячук (Фрімпонг, 73), Сидоров (Бичек, 73).
Ворскла: Ісенко — Крупський, Пердута, Хрипчук, Бацула — Челядін (Скляр, 59), Сіссоко (Глущенко, 75) — Кане (Феліпе, 75), Нестеренко (Мякушко, 59), Якубу (Корнієнко, 46) — Степанюк.
Попередження: Гармаш, Імереков — Корієнко, Степанюк, Феліпе