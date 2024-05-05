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Football.ua представляє прев'ю до матчу 27-го туру, який пройде 5 травня і розпочнеться о 18:00.

НЕДIЛЯ, 5 ТРАВНЯ, 18:00. "ЛIВИЙ БЕРЕГ". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Суперсерія Шахтаря продовжується! Не встигли “гірники” зіграти два матчі поспіль із Зорею, як календар підкинув два поспіль матчі з Чорноморцем. Такі вже поєднання переносів календаря і домовленостей з УПЛ – причому ці домовленості стосуються не тільки часу, а й місця.

Саме з одеситами донеччани, наприклад, грають обидві ігри на стадіоні “Лівий Берег”. Чому, замислитеся ви, якщо київська арена не є домашньою ні для Шахтаря, ні для Чорноморця? Справа в тому, що одеський клуб не захотів робити гак на шляху до Львова, а до Києва обом командам досить близько їхати. Щоправда, тут може розкритися зовсім інша проблема, актуальна для всіх команд, які вважають за краще тримати м'яч низом. Адже “Лівий берег” дiм ще й для Зорі, Металіста 1925 та однойменної команди. Як наслідок, на полі цій команді відбудуться три матчі за п'ять днів – велике питання, як це витримає покриття стадіону.

Але, чесно кажучи, попередні ігри Чорноморця проти Шахтаря мотивують думати, що Шахтар впорається із суперником по заповітам Олега Гусєва: “Обіграємо у снігу, у пустелі, на пляжі і де тільки можна”. З урахуванням ще й півфіналу Кубка “гірники” вже зіграли з Чорноморцем два матчі цієї весни – і обидва закінчили з рахунком 4:1. Дуже смілива, відкрита модель гри надає Шахтарю багато шансів – і, більше того, дає його гравцям сяяти так, як вони більше не сяють майже ніде. У кубковому матчі магію показав Судаков, у нещодавній грі чемпіонату – Марлон Гомес.

Але, але, але. Будь-яка тактика має плюси та мінуси, і Чорноморець, як мінімум, забиває Шахтарю, що цієї весни вдається далеко не кожному. А сьогоднішня дуель має на увазі ослаблення оборони “гірників”: через перебір карток не зіграє Валерій Бондар. Це руйнує найстабільнішу зв'язку чемпіона: з 11 матчів цьогорічного чемпіонату Бондар у парі з Матвієнком від свистка до свистка зіграли в десяти. Єдиний виняток – домашня гра з Кривбасом, у якій наявність Ракицького не завадила двом пропущеним. Загалом у 2024-му ще можна згадати матч у Марселі, коли явні помилки 44-го номера дозволили французькому клубу легко перемогти.

Крім Ракицького, Шахтар має ще Лемкіна, який і проти ЛНЗ сидів на лавці. Але він за весь минулий чемпіонат зіграв трохи більше ніж 90 хвилин. Якщо Ярослава “зачохлили” після гри з Марселем, то Става – після домашньої гри з Порту, коли “гірникам” закинули три у перші півгодини... Загалом, завдання для Шахтаря ускладнюється, для Чорноморця спрощується – і тому матч цікавіше дивитися.

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