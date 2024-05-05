Україна

Football.ua представляє прев'ю до матчу 27-го туру, який пройде 5 травня і розпочнеться о 13:00.

Матчам за участю Динамо та Шахтаря ми присвятили окремі матеріали.

Полiccя — Зоря



Недiля, 5 травня, 13:00. Арена "Полісся", Житомир. Пряма трансляція на UPL.TV

Події суботи дуже сильно підняли градус боротьби одразу на деяких рівнях у таблиці. Нічия Руху дає Поліссю шанс наздогнати львів'ян за очками. Важливо: навіть у разі перемоги житомирці будуть нижче, бо поступаються за особистими зустрічами, але, зрозуміло, це дуже загострить ситуацію в гонці.

Але й Зоря перебуває у ситуації, коли має боротися за кожне очко. Перемога Оболоні скоротила відрив луганчан від зони перехідних матчів зовсім до крихітної дистанції – це навіть не соромно, це просто ганебно для команди з таким потужним складом. Луганці дуже сильно не добирають очок, нічия з тією ж Оболонню може дуже дорого коштує – і тепер, звичайно, треба битися і на складному виїзді.

Обидві команди явно не гаразд: той факт, що у Полісся на 15 очок більше, обумовлений лише чудовою формою житомирців восени. Очікується дуже багато боротьби – і в контексті цього, до речі, Шищенко втрачає одну важливу фігуру. В'ячеслава Танковського дискваліфіковано за перебір жовтих, і проти Зорі не зіграє. А міг би, безумовно, наситити центр поля та збільшити шанси на його виграш.

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