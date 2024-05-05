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Football.ua представляє прев'ю до матчу 27-го туру, який пройде 5 травня і розпочнеться о 15:30.

Недiля, 5 травня, о 15:30. Стадіон Динамо ім. В. Лобановського (Київ). Пряма трансляція на телеканалі 2+2 та YouTube

Усього за 4 тури до кінця сезону як головний тренер дебютує Олександр Поздєєв.

Хто це, запитають багато хто? Для Колоса це беззаперечна легенда, і дуже мало людей у клубах УПЛ можуть так само обґрунтовано претендувати на такий високий статус. Сам футбольний клуб у Ковалівці з'явився у 2012 році, і саме тоді ще в аматорах за нього почав виступати півзахисник із досвідом ігор за Верес, Зірку та деякі інші відомі команди. З Поздєєвим у складі команда дійшла до виходу до УПЛ – і саме після цього Станіслав закінчив кар'єру, ставши тренером.

У цьому статусі він працював на різних посадах у Колосі останні п'ять років, перш ніж замінив Вишняка. При цьому важливо розуміти: Вишняк і сам свого часу став головним тренером, підвищившись із молодших команд. Хороший перфоманс на фініші може забрати з посади Поздєєва літери “в. о.” – от тільки дистанція залишилася зовсім невелика.

Значить, доведеться гризти землю в тих матчах, що залишилися – і Динамо точно не варто чекати на легкі подарунки. Тим більше, що команда підходить до гри з Колосом ослабленою: Ванат отримав у попередній грі жовту картку і через їхній перебір сьогодні не зіграє. І як же заміняти лідера бомбардирських перегонів?

Найочевидніший варіант доводиться вимовляти з тремтінням у голосі. Динамо має форварда, який гарний прямо зараз, своїх виходом на заміну допоміг вирвати перемогу над Дніпром-1, але... це Владислав Супряга. Мабуть, головний об'єкт глузувань серед усіх динамівців цього складу; людина, яка після чудового старту в юніорському віці не забивала буквально роками. Не задалися ні перехід у Динамо, ні вояж до Серії А – останній свій м'яч на профі-рівні Супряга забив аж 23 вересня 2020 року.

І такого кидати проти однієї з найкращих оборон УПЛ? Звучить не дуже перспективно. 18-річний Матвій Пономаренко забив буквально у минулому турі, але це його єдиний гол у його професійній кар'єрі – наївно думати, що він забиватиме у кожній грі. І, звичайно, є варіант із переведенням Ярмоленка у центрфорварди – він саме на цій позиції починає. Поправка: починав років 15 тому. Загалом, варіантів у Шовковського кілька, але жоден не виглядає по-справжньому робочим.

Що ж, тим цікавіше буде дивитися, як новий тренер Динамо вирішуватиме тактичний ребус.

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