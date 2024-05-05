Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 4 травня 2024 року.

У рамках двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги харківський Металіст 1925 нарешті здобув першу перемогу під орудою Віктора Скрипника, здолавши полтавську Ворсклу.

Символічно, що звитягу "жовто-сині" здобули саме в грі проти колишньої команди свого головного тренера та ще за цілком непоганого футболу з обох сторін.

Металіст 1925 вийшов уперед посеред першого тайму, однак доволі швидко пропустив у відповідь, проте потім знову почав вести за рахунком.

Активний футбол команди демонстрували й після нетривалого відпочинку, і в підсумку завершували зустріч черговим обміном забити м’ячами. На користь господарів поля в підсумку.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Металіст 1925 — Ворскла в рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:

Металіст 1925 — Ворскла 3:2

Голи: Безуглий, 26, Габелок, 39, Юсов, 80 (пен.) — Фарина, 32 (авт.), Степанюк, 90+5 (пен.)

Металіст 1925: Мозіль — Безуглий, Імереков, Фарина, Капінус — Габелок (Вачіберадзе, 90+2), Обіная — Юсов (Арі, 81), Гармаш (Курило, 90+2) — Борячук (Фрімпонг, 73), Сидоров (Бичек, 73).

Ворскла: Ісенко — Крупський, Пердута, Хрипчук, Бацула — Челядін (Скляр, 59), Сіссоко (Глущенко, 75) — Кане (Феліпе, 75), Нестеренко (Мякушко, 59), Якубу (Корнієнко, 46) — Степанюк.

Попередження: Гармаш, Імереков — Корієнко, Степанюк, Феліпе