Україна

Команда Олександра Шовковського жодного разу не пробила в площину до перерви, але після відпочинку розтрощила захист опонентів.

Чемпіонські перегони в українській Прем’єр-лізі продовжують перебувати у самому розпалі навіть не дивлячись на те, що за календарем поступово добігає до свого завершення двадцять сьомий тур національної першості. Київське Динамо та донецький Шахтар уже готуються до грандіозного Класичного наступними вихідними, проте на Великдень у них не було можливості відпочивати — чергові матчі чемпіонату були на часі.

У гості до команди Олександра Шовковського в цей святковий день навідався ковалівський Колос, тож ми говорили про повноцінне регіональне дербі поміж командами, одна з яких претендує на найвищі нагороди, а для іншої… Для іншої вже сезон формально добіг свого завершення. Так, "колоски" ще можуть суто математично опинитись навіть у зоні прямого вильоту, проте точно не розраховувала на це команда, коли в останній момент кампанії вирішила ризикнути із зміною головного тренера. Олександр Поздєєв дебютував одразу з гучної афіші.

Важко було сказати, із огляду на перший тайм, чи мала істотний вплив на поведінку гравців Колосу це рокірування на посаді керманича. Вони приїхали явно не грати на відбій, але в поодиноких атаках мало що виходило продемонструвати якісного. Дальні постріли виконувались із такою силою, що м’яч ледь котився по траві, тоді як до штрафного Динамо намагались суперників не пускати.

Що ж до самих киян, то вони трохи здивували відсутністю акцентів у атаці, бо без дискваліфікованого Ваната повноцінного вістря атаки в «біло-синіх» не було, тож на одному Ярмоленку було важко кудись заїхати через габаритних суперників у штрафному. Ось і вийшло так, що обидві команди виконали аж нуль ударів у площину до перерви, що точно не було характеристикою запальної дуелі.

Натомість те, що ми побачили вже після перерви, і на конкурентну гру не було схоже. Колос почав так само — дрібними фолами намагались зупиняти атаки суперників, і зрештою привезли собі штрафний на лівому фланзі оборони, подачу з якого від Шапаренка необачно в сітку власних воріт зрізав захисник Бондаренко. І на цьому все — пацієнти приїхали на фініш.

Далі Динамо просто знущалось над суперниками. Різнобарвно, тонко, просто, легко, невимушено — та як завгодно, але у сітку воріт Фесюна летіло все, що туди було спрямовано. Ще й захист гостей продовжував привозити на рівному місці. Тож ні про яку боротьбу вже не йшлось після перерви. 5:0 — це повне знищення для тренера-дебютанта УПЛ Поздєєва, якого Шовковському ще й утішати довелось після фінального свистка. Тут — спортивна повага, безперечно.

У наступному турі київське Динамо зіграє в Класичному в гостях у донецького Шахтаря, тоді як ковалівський Колос посеред тижня прийматиме луганську Зорю, а вихідними гратиме вдома проти черкаського ЛНЗ.— Колос 5:0Бондаренко, 48 (авт.), Ярмоленко, 51, Буяльський, 52, Кабаєв, 68, Волошин, 71Бущан — Караваєв, Попов, Дячук, Вівчаренко — Бражко (Беніто, 85) — Волошин (Діалло, 78), Шапаренко (Шепелєв, 72), Буяльський (Андрієвський, 73), Кабаєв (Пономаренко, 73) — Ярмоленко.Фесюн — Бурда, Бондаренко, Чорноморець, Цуріков (Ємець, 84) — Ільїн, Демченко, Оріховський (Мілько, 60), Топалов (Салабай, 60) — Велетень (Гусол, 84), Безбородько (Рангел, 60).Попередження: Безбородько