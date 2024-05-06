Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв третього дня 27-го туру чемпіонату України, якi відбудуться 6 травня.

ПОНЕДIЛОК, 6 ТРАВНЯ, 13:00. "ДНІПРО-АРЕНА", ДНІПРО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА 2+2

Доля поставила перед Юрієм Вернидубом цікавий вибір.

Якщо Кривбас грає на полі Дніпра-1 внічию, йому можна відразу після фінального свистка вручати бронзові медалі. Нижче команда не опуститься суто математично: перший додатковий показник – особисті зустрічі, а за ними в Кривбаса буде з Дніпром-1 явна перевага (нічия і перемога в першому колі 3:0) – та перевага в 9 очок. Але й від Шахтаря з Динамо криворіжці відстануть ще більше. Вісім очок за три тури, звісно, не відіграти.

Якщо ж Кривбас обіграє Дніпро-1, то до Динамо залишається шість очок. Все одно багато як для трьох турів? Вірно, але у найближчих двох матчах у Динамо Шахтар і... Кривбас. Вже можна на щось розраховувати. З іншого боку, якщо програти Дніпру-1 можна і від медалей віддалитися. На фініші у команди Вернідуба не лише два “Д”, а й Полісся – якщо грати зовсім авантюрно, можна розгубити весь відрив.

Ось і дізнаємося, що цікавіше для тренера Кривбасу: зіграти обережно і добути нічию – чи поборотися за журавля в небі. Команда чудово ним управляється, це основний її козир на шляху в топ-3 – так само, як і потужна, якісна оборона. При цьому поборотися за перемогу є цілком перспективним: у Дніпра-1 відбуватиме дискваліфікацію Сарапій, це велике ослаблення його оборони.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Кривбас: Маханьков — Бандейра, Сантіні, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Хомченовський — Д. Кузик, Луньов, Микитишин — Задерака

Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Пасіч — Бабенко, Рубчинський — Мірошніченко, Лєднєв, Очеретько — Гуцуляк

прогноз 1:1

ПОНЕДIЛОК, 6 ТРАВНЯ, 18:00. "АВАНГАРД", РІВНЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ TV

Це буде не футбол, це буде битва.

Верес та Минай за кілька тижнів до кінця сезону опинилися на двох останніх місцях у таблиці. При цьому важливо розуміти, що якщо Верес просто слабко грає весь сезон, то в Миная цього сезону були два маленькі життя. Перше – із заявкою на антирекорди, коли команда не перемогла жодного разу за все перше коло; друге – після заміни тренера, коли Минай грає на рівні як мінімум середняків УПЛ.

При цьому статус господаря, як мінімум, прирівнює шанси команд. Все-таки Верес із останніх чотирьох матчів вдома програв лише один, і той Кривбасу. Заичайно, матч виключно важливий для обох колективів: якщо вже не набирати очки із суперником із зони вильоту, то з ким це робити?

З огляду на стилістику гри вітчизняних аутсайдерів, можна очікувати гри в пас – іноді навіть в два. Звичайно ж, буде багато боротьби, фолів та небажання віддавати супернику навіть аут, не кажучи вже про кутові. При цьому прикрасити гру може одна рідкісна для футболу деталь. Якщо Кривбас може думати, грати на нічию чи ні, то обом учасникам цієї гри про поділ очок навіть думати дивно. Будь-яка нічия буде на користь суперників, тому можна сподіватися на гру в атаку з перших хвилин.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Верес: Когут — Балан, Кучеренко, Сезар Да Сілва, Шевченко — Кучеров, Курко — Морозко, Дахновський — Яго, Гайдучик

Минай: Кемкін — Дмитрук, Скиба, Чуєв, Кисіль — Семотюк — Петько, Кораблін — Ременяк, Устименко, Вакула