Україна

Дніпро-1 здолав Кривбас у чотирьохгодинному дербі Січеславщини й зберіг шанси на "бронзу"

Команда Юрія Вернидуба так і не спромоглась на бодай один удар у площину воріт суперників.

Дніпро-1 — Кривбас, фото СК Дніпро-1

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Дніпро-1 — Кривбас 1:0

Гол: Гаджиєв, 57



Дніпро-1: Волинець — Мірошніченко, Адамюк, Сваток, Пасіч — Бабенко, Рубчинський — Гаджиєв (Третьяков, 75), Лєднєв (Когут, 86), Очеретько — Ківінда (Філіппов, 75).



Кривбас: Маханьков — Бандейра, Сантіні (Бескоровайний, 68), Стецьков, Дібанго — Бізімана, Хомченовський (Твердохліб, 63) — Д. Кузик (Понєдєльнік, 63), Луньов (Татарков, 77), Задерака (Соса, 62) — Кожушко.



Попередження: Лєднєв