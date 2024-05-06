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Дніпро-1 — Кривбас 1:0
Гол: Гаджиєв, 57

Дніпро-1: Волинець — Мірошніченко, Адамюк, Сваток, Пасіч — Бабенко, Рубчинський — Гаджиєв (Третьяков, 75), Лєднєв (Когут, 86), Очеретько — Ківінда (Філіппов, 75).

Кривбас: Маханьков — Бандейра, Сантіні (Бескоровайний, 68), Стецьков, Дібанго — Бізімана, Хомченовський (Твердохліб, 63) — Д. Кузик (Понєдєльнік, 63), Луньов (Татарков, 77), Задерака (Соса, 62) — Кожушко.

Попередження: Лєднєв