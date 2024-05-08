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Керманич Миная прокоментував поразку від Вересу.

Закарпатський Минай у рамках двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги поступився рівненському Вересу в гостьовому матчі.

Верес — Минай 3:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "лисів" Желько Любенович прокоментував виступ власної команди.

"Немає сил з гравцями розмовляти. Поговоримо, коли повернемося додому. Щодо гри, то ми добре почали та забили гол. А потім — усе. Це закінчилось.

Аналогічна ситуація була у зустрічі з Оболонню в Києві. Футболісти забули все, про що ми домовлялися — просто грали у якусь свою гру. Не дотримувались нічого, що я вимагав.

Ми грали до першого гола, а далі моєї команди не було. Вітаю Верес із заслуженою перемогою.

Причини поразки полягають у кожному, у тому числі — у мені, мабуть. Можливо, ми не готові до такого рівня. Якби ми перемогли, могли б піднятись на 14 місце. Уперше у поточному сезоні. Може, десь злякалися. У одному з епізодів сказав, що потрібно вибити м’яч, коли один з футболістів знаходився на газоні.

Ні — граємо у меншості. Деякі гравці вважають, що вже великі, у Шахтарі гратимуть чи у Динамо. У підсумку пропустили другий гол й гра закінчились.

Стосовно пенальті. Можливо, не хочуть Минай бачити в УПЛ. М’яч влучив у руку, але саме гри рукою не було. Таке.

Напевно, це максимум наш у поточному сезоні. Шансів на виживання мало у нас залишилось: попереду три тури, із них — дві гри на виїзді. Боротимемось до кінця, я руки ніколи не опускаю. Але з такою грою нічого не досягнемо. Тому що потрібно дотримуватись того, про що говорили у роздягальні.

Ми постараємось узяти максимум у наступних зустрічах. Із кожним суперником можна грати", — заявив сербський фахівець.

У наступному турі закарпатський Минай зіграє в гостях у полтавської Ворскли.