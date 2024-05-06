Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 6 травня 2024 року.
Верес - Минай, фото: ФК Верес
06 травня 2024, 23:29
Верес виграв "битву за життя" в Миная.
Закарпатський колектив знову загруз у підвалинах турнірної таблиці.
У наступному турі рівненський Верес гостюватиме в луганської Зорі, тоді як закарпатський Минай навідається до полтавської Ворскли.
Огляд матчу:
Верес — Минай 3:1
Голи: Яго, 30, Дахновський, 62, Шастал, 86 — Ременяк, 5
На 86-й хвилині Дмитро Шастал (Верес) не забив пенальті (воротар).
Верес: Ющишин — Гакман, Курко, Вовченко, Сміян — Кучеров, Кльоц (Банада, 88) — Дахновський (Морозко, 64), Яго (Кухарук, 64), Шарай (Шастал, 64) — Гайдучик (Шестаков, 77).
Минай: Кемкін — Скиба, Чуєв, Кисіль (Нємчанінов, 80) — Дмитрук (Воробчак, 80), Семотюк (Вітенчук, 65), Петько (Матюшенко, 77), Ременяк (Гунічев, 65) — Кораблін, Устименко, Вакула.
Попередження: Дахновський — Скиба.