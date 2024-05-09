Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 15-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та луганська Зоря.
Рангел, фото ФК Колос Ковалівка
09 травня 2024, 14:33
Ковалівський Колос та луганська Зоря зіграють поміж собою в перенесеному матчі п'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Колос у Ковалівці.
Олександр Поздєєв, після розгрому в дербі від київського Динамо (0:5), залучив до стартового складу Ємця на правому фланзі півзахисту, тоді як Рангел очолить атаку.
Юрій Коваль, на тлі нічиєї проти житомирського Полісся (1:1), використав із перших хвилин Хахльова в центральному трикутнику, тоді як Кирюханцев гратиме ліворуч в атаці.
Колос: Фесюн — Чорноморець, Бондаренко, Бурда — Ємець, Оріховський, Демченко, Цуріков — Велетень, Рангел, Топалов.
Запасні: Горох, Мисак, Гончаренко, Кукош, Поправка, Мілько, Криворучко, Гусол, Ільїн, Салабай, Паулаускас.
Запасні: Турбаєвський, Набит, Мариновський, Задорожний, Головкін, Слесар, Долбнєв, Бугай, Горбач, Мічін, Ндур, Задорожний, Башич.
Зоря: Сапутін — Бутко, Джордан, Батагов, Вантух — Хахльов, Жуніньйо, Мишньов — Антюх, Герреро, Кирюханцев.
Гра Колос — Зоря почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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