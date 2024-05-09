Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 15-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та луганська Зоря.

Ковалівський Колос та луганська Зоря зіграють поміж собою в перенесеному матчі п'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Колос у Ковалівці.

Олександр Поздєєв, після розгрому в дербі від київського Динамо (0:5), залучив до стартового складу Ємця на правому фланзі півзахисту, тоді як Рангел очолить атаку.

Юрій Коваль, на тлі нічиєї проти житомирського Полісся (1:1), використав із перших хвилин Хахльова в центральному трикутнику, тоді як Кирюханцев гратиме ліворуч в атаці.

Колос: Фесюн — Чорноморець, Бондаренко, Бурда — Ємець, Оріховський, Демченко, Цуріков — Велетень, Рангел, Топалов.

Запасні: Горох, Мисак, Гончаренко, Кукош, Поправка, Мілько, Криворучко, Гусол, Ільїн, Салабай, Паулаускас.



Зоря: Сапутін — Бутко, Джордан, Батагов, Вантух — Хахльов, Жуніньйо, Мишньов — Антюх, Герреро, Кирюханцев.