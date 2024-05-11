Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв першого дня 28-го туру чемпіонату України, якi відбудуться 11 травня.

Матчу Шахтаря та Динамо ми присвятили окремий анонс.

Субота, 11 травня, 13:00. Стадіон “Ворскла” ім. О. Бутовського, Полтава. Пряма трансляція на УПЛ.ТБ

Минай у класичній лобовій грі проти Вереса програв дуже багато, але йому відверто пощастило з календарем. Вже 15 травня, за три дні, Ворскла грає фінал Кубка проти Шахтаря – а зараз у неї абсолютно непотрібний їй матч.

Якщо чесно, я не виключаю навіть варіант із повним дублем від Долганського, настільки непорівнянна значущість двох найближчих ігор Ворскли. Минай, тим часом, напрочуд гарний як для команди, яка на всі виїзні матчі дістається зі словацького кордону дуже, дуже довго. Перемогли ЛНЗ, взяли нічиї з Дніпром-1, Рухом – про Оболонь я взагалі мовчу, очко з нею можна вважати невдачею. Плюс до цього, навіть якщо відволіктися від контексту “Чи віддасть Ворскла 3 очки з панського плеча”, треба розуміти, що у неї 3 очки можуть просто забрати.

Десять матчів чемпіонату після зимової перерви принесли Ворсклі лише сім очок. Той самий Минай, який, нагадаю, йде на останньому місці, взяв 13. Ворскла грає не просто в темпі аутсайдера, а в темпі дуже впевненого аутсайдера – і вже наблизилася до того, щоб зайняти найнижче місце за десять років. Для цього “потрібно” зайняти місце нижче десятого — і, звичайно, за очками навіть зона перехідних матчів близько, але близький і кінець чемпіонату. Вкрай малоймовірно, що чотири різні команди на самому фініші зіграють так, щоб опустити Ворсклу в небезпечну зону.

Ні, у полтавців залишилася цього сезону одна гра, і саме тому не здивуюсь черговому успіху аутсайдера сьогодні.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ворскла: Ісенко — Крупський, Лукас, Чеснаков, Корнієнко — Скляр, Сіссоко — Кане, Нестеренко, Якубу — Ковталюк

Минай: Кемкін — Скиба, Чуєв, Кисіль — Дмитрук, Семотюк, Петько, Ременяк — Кораблін, Устименко, Вакула

прогноз 1:2

Субота, 11 травня, 15:30. Стадіон “Оболонь-Арена”. Пряма трансляція на УПЛ.ТБ

А ось у другому матчі дня очки дуже потрібні обом суперникам.

Оболонь минулого тижня змогла перервати відверто похмуру серію з однією перемогою у 16 турах – до перемоги над ЛНЗ здавалося, що “пивоварам” уже час вивчати маршрути першої ліги. Але в потрібний момент Краснопір вбив свій м'яч, а команда загалом відстояла матч на нуль. Оболонь у гонці.

У гонці і Рух, але в набагато почеснішiй. Команда вражає тим, як її молодь адаптувалася до професійного, дорослого (у реаліях УПЛ можна сказати, мужицького) футболу. Рух – останній суперник Полісся (якщо Ворскла не виграє Кубок, звісно) у битві за Лігу конференцій. Того самого Полісся, яке накупило гравців уже на два склади і призначило вже другого тренера. Рух, звичайно, теж не жебрак, але він бодається за п'яте місце вчорашньою молодіжкою – і різні команди-легенди на кшталт Зорі та Чорноморця вже відстали безнадійно.

І сьогодні на глибину складу львів'ян чекає чергова перевірка. Велика проблема руху в розрахунку на цей матч: дискваліфікація обох центральних захисників. Дідик та Слюбик у минулому турі синхронно отримали жовті картки, через які вони пропускають гру з Оболонню. І якщо Холод і без будь-яких дискваліфікацій протягом сезону грав чимало, то Денис Слюсар має можливість вдруге в житті вийти у стартовому складі на матч УПЛ. Перший, що цікаво, був ще 2020 року: львівські Карпати кинули зовсім юного гравця в м'ясорубку, в дербі проти ФК Львів.

Тоді Слюсару ледве виповнилося 18. Зараз, мабуть, настав час пройти повноцінне бойове хрещення.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Оболонь: Кичак — Лук'янчук, Карась, Дубко, Осман — Черненко, Мороз — Чернов, Мединський — Краснопір, Тарануха

Рух: Ледвій — Сич, Слюсар, Холод, Роман — Таллес, Підгурський, Пастух — Квасниця, Карабін, Федор