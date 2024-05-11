Півзахисник Руху прокоментував прийдешній матч проти Оболоні.
Денис Підгурський, фото ФК Рух Львів
11 травня 2024, 07:50
Львівський Рух у двадцять восьмому турі української Прем’єр-ліги проведе гостьовий матч проти київської Оболоні.
УПЛ. Анонс матчiв дня першого дня 28-го туру
Напередодні протистояння півзахисник "жовто-чорних" Денис Підгурський поділився очікуваннями від гри.
"Оболонь це хороша та по-спортивному агресивна команда, тож у суботньому матчі буде багато боротьби. Ми вже проаналізували як грають кияни та розуміємо, що нам протистоятиме серйозний суперник.
У нас є завдання — перемагати у кожному матчі. Наступний поєдинок проти Оболоні не є виключенням і Рух хоче взяти три очка у цьому поєдинку.
Ми бачимо турнірну таблицю й усвідомлюємо, що Оболонь бореться за виживання в УПЛ і кияни також розраховують на очки у грі із нами.
Тому думаю, що попереду в нас цікавий та складний матч", — заявив український виконавець.
Матч Оболонь — Рух відбудеться 11 травня, о 15:30.