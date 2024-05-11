Україна

Півзахисник Руху прокоментував прийдешній матч проти Оболоні.

Львівський Рух у двадцять восьмому турі української Прем’єр-ліги проведе гостьовий матч проти київської Оболоні.

УПЛ. Анонс матчiв дня першого дня 28-го туру

Напередодні протистояння півзахисник "жовто-чорних" Денис Підгурський поділився очікуваннями від гри.

"Оболонь це хороша та по-спортивному агресивна команда, тож у суботньому матчі буде багато боротьби. Ми вже проаналізували як грають кияни та розуміємо, що нам протистоятиме серйозний суперник.

У нас є завдання — перемагати у кожному матчі. Наступний поєдинок проти Оболоні не є виключенням і Рух хоче взяти три очка у цьому поєдинку.

Ми бачимо турнірну таблицю й усвідомлюємо, що Оболонь бореться за виживання в УПЛ і кияни також розраховують на очки у грі із нами.

Тому думаю, що попереду в нас цікавий та складний матч", — заявив український виконавець.

Матч Оболонь — Рух відбудеться 11 травня, о 15:30.